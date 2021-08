Oggi l’addio ad Andreana Russo, l’avvocatessa morta a 39 anni. I funerali a Mignano Montelungo Oggi pomeriggio a Mignano Monte Lungo (Caserta) si svolgeranno i funerali di Andreana Russo, l’avvocatessa morta ad appena 39 anni per un male incurabile che aveva scoperto solo pochi mesi fa. Il lutto unisce il piccolo centro del Casertano con Cassino, al cui Foro era iscritta la professionista casertana.

A cura di Redazione Napoli

Si terranno oggi pomeriggio, 4 agosto, i funerali di Andreana Russo, la giovane avvocatessa del Casertano morta per un male incurabile. Le esequie si svolgeranno a Mignano Monte Lungo, il piccolo centro della provincia di Caserta di cui era originaria la professionista, molto conosciuta e stimata. Il lutto unisce le comunità di Cassino, dove lavorava, e quella di Mignano Monte Lungo.

Andreana Russo, appena 39 anni, era iscritta al Foro di Cassino ed era membro di direttivo dell'Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati. Aveva scoperto la malattia soltanto pochi mesi fa, ma non si era lasciata abbattere e ha mantenuto fino agli ultimi giorni il sorriso e quei modi gentili che l'avevano fatta apprezzare come persona oltre che come professionista.

In queste ore, tra i tanti commenti di cordoglio e di solidarietà, sono arrivati i messaggi dell'avvocato Gianluca Giannichedda, presidente del Foro di Cassino. A dare l'annuncio era stata, con una nota, la Camera penale sammaritana: "Il Presidente, il Direttivo e tutti gli iscritti sono profondamente addolorati per la grave perdita della collega Andreana Russo. Ai suoi prossimi congiunti giunga il cordoglio dei penalisti sammaritani".

L'ex presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, Giuseppe Di Mascio, ha voluto ricordare la giovane avvocatessa con un messaggio su Facebook: "Un angelo con la toga è volato in cielo. Tu che eri la donna del sorriso, la donna della speranza, ti voglio salutare con questi versi di Catullo che siano anche di conforto per i tuoi cari: "È primavera, tornano i giorni miti e la brezza dello zefiro spegne nel cielo la furia dell'inverno". Ciao, Andreana".