Perché oggi i treni fra Napoli, Salerno e Roma hanno forti ritardi Trasporti ferroviari disastrosi nel giorno dell’Immacolata: circolazione fortemente rallentata sulla linea Roma Napoli e Salerno Napoli a causa dell’impianto di segnalamento e gestione della circolazione.

A cura di Redazione Napoli

Giornata incubo per i trasporti ferroviari sulla linea Alta velocità Roma – Napoli e sulla linea Salerno – Napoli via a Monte del Vesuvio. Dalle 10.30 di oggi 8 dicembre, a causa di un guasto ai sistemi di distanziamento dei treni, ci sono ritardi che, in alcuni casi, hanno raggiunto e superato i 100 minuti, oltre a limitazioni di percorso e a deviazioni su percorsi alternativi tra Napoli e Salerno. È in corso l'intervento dei tecnici di RFI – lo comunica la stessa azienda che gestisce la Rete ferroviaria italiana – per ripristinare la piena efficienza dell'infrastruttura. La conclusione della riparazione è stimata per le ore 17.30. Da quell'orario in poi la situazione dei ritardi dovrebbe dunque progressivamente migliorare, anche se non tornerà istantaneamente alla normalità, ovviamente. La carta dei diritti del viaggiatore stabilisce le condizioni in cui ha diritto a indennizzi o rimborsi parziali o totali del costo del ticket.

In una nota Rfi scrive cosa è accaduto ai treni e perché ci sono questi ritardi di quasi due ore nelle tratte campane da e verso la Capitale.

Il guasto, che riguarda l'impianto di segnalamento e gestione della circolazione di Napoli Afragola, sulla Linea AV Roma-Napoli, impone, per salvaguardare la sicurezza della circolazione, che i treni siano movimentati con specifiche prescrizioni rallentandone così la marcia e determinando un accodamento, anche conseguenza dell'intenso traffico.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

Il treno FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02) oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (18:53).

Il treno FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (18:53) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:15) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:06) – Torino Porta Nuova (21:00) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri in partenza da Napoli Afragola possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:48) oggi ferma anche a Napoli Afragola.

Il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00) il treno oggi ha origine da Napoli Centrale alle ore 15:40, non ferma a Napoli Afragola ed è instradato da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia.

I passeggeri in partenza da:

• Salerno possono utilizzare il treno IC 556 Reggio Calabria Centrale (9:51) – Roma Termini (17:34) fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con il treno FR 9552;

• Napoli Afragola possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9648 Napoli Centrale (15:00) – Milano Centrale (19:24) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri in partenza da Napoli Afragola possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Bergamo (21:43) oggi non ferma a Napoli Afragola ed è instradato da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia.

I passeggeri in partenza da Napoli Afragola possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri in partenza da Napoli Afragola possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9660 Napoli Centrale (16:55) – Brescia (22:23) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri in partenza da Napoli Afragola possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.