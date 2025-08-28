Oggi i funerali di Ciro Luongo, il poliziotto ucciso a coltellate dal figlio della compagna

Si svolgeranno oggi, giovedì 28 agosto, i funerali di Ciro Luongo, il vice ispettore della Polizia di Stato di 58 anni ucciso a coltellate dal figlio della compagna a Melito, nella provincia di Napoli, lo scorso 18 agosto. In mattinata sarà allestita la camera ardente presso la casa funeraria di Villaricca, mentre le esequie si terranno alle 16.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Giugliano.

Ciro Luongo ucciso per un pappagallino

Per l'omicidio del vice ispettore della Polizia di Stato è stato arrestato Roberto Marchese, 21 anni, figlio della compagna del poliziotto. Ciro Luongo è stato trovato in una pozza di sangue, in casa sua a Melito, hinterland a Nord di Napoli, la sera del 18 agosto scorso: il vice ispettore è stato accoltellato più volte. Subito dopo il delitto è stato rintracciato e fermato dai carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, il figlio della compagna di Luongo, Marchese appunto.

Il giovane, nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice, avrebbe confessato l'omicidio, rivelando anche la motivazione, assurda, alla base di esso. Ciro Luongo, infatti, sarebbe stato accoltellato per la fuga di un pappagallino: al culmine della lite scaturita da questo evento, il 21enne avrebbe accoltellato il 58enne. Nel corso dell'interrogatorio è emerso, però, che tra il vice ispettore e il ragazzo c'erano dissidi già da tempo, poi culminati nel delitto.