Oggi a Torre del Greco i funerali di Riccardo di Cristo, il bimbo di 3 mesi morto al Monaldi

Sono stati fissati per le 15.30 di oggi, 29 febbraio, i funerali di Riccardo di Cristo, il neonato di quasi tre mesi deceduto lo scorso 16 febbraio nell'ospedale "Monaldi" di Napoli, dove era ricoverato in attesa di un intervento al cuore per una patologia congenita. Le esequie si svolgeranno nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo, a Torre del Greco. Sul decesso del piccolo è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario, al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati.

L'autopsia è stata svolta il 27 febbraio, in presenza del consulente di parte, al termine la salma è stata restituita ai familiari per consentire l'ultimo saluto. Dall'esame autoptico, apprende Fanpage.it, non sarebbero emersi elementi tali da individuare le cause della morte e si dovrà quindi attendere il deposito degli esiti completi, che avverrà entro sessanta giorni. Il procedimento nasce dalla denuncia dei genitori, che dopo la morte del piccolo si erano rivolti ai carabinieri, assistiti dall'avvocato Tommaso Ciro Civitella.

Il padre e la madre del bimbo, Alessandro Di Cristo e Yuanyuan Lì, hanno presentato un esposto nel quale ripercorrono la storia clinica del piccolo Riccardo, nato lo scorso 25 novembre, e descrivono il percorso che era stato già organizzato per intervenire sulla cardiopatia di cui soffriva. Sottolineando che i medici non avrebbero palesato carattere d'urgenza, i genitori lamentano una serie di negligenze e imperizie di cui si sarebbero resi responsabili i sanitari sia nelle visite di controllo sia durante l'ultimo ricovero, quello che si sarebbe poi concluso con la morte del figlio, stroncato da un arresto cardiaco.