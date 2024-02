Neonato morto nell’ospedale Monaldi, domani l’autopsia Verrà svolta domani l’autopsia su Riccardo Di Cristo, il bimbo di 3 mesi deceduto il 16 febbraio in ospedale a Napoli; i genitori lamentano ritardi e negligenze nelle cure. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

È stata fissata per domani l'autopsia sul corpo di Riccardo Di Cristo, il neonato di quasi 3 mesi di Torre del Greco (Napoli) morto lo scorso 16 febbraio nell'ospedale "Monaldi" di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni; per l'esame è stato nominato il dottor Sorrentino. Il piccolo, nato con una malformazione congenita, era in attesa di un intervento chirurgico. I genitori, assistiti dall'avvocato Tommaso Ciro Civitella, dopo il decesso avevano presentato un esposto ai carabinieri sostenendo che il piccolo non avesse avuto le cure necessarie durante la degenza.

Sul decesso è stato aperto un fascicolo, affidato alla pm Stella Castaldo del Tribunale di Napoli. Il bimbo era nato il 25 novembre 2023, con parto cesare gemellare; già durante la gestazione i genitori avevano saputo della cardiopatia e avevano avviato il percorso che avrebbe dovuto portare all'operazione. Una problematica di cui erano quindi già a conoscenza ma sulla quale, come hanno poi specificato, erano stati rassicurati. Nell'esposto vengono evidenziate una serie di situazioni che, secondo il punto di vista dei genitori, erano frutto di disattenzioni e sottovalutazioni da parte del personale sanitario.

In quest'ottica saranno preziosi gli esiti dell'autopsia, tramite la quale dovrà essere accertata la causa del decesso e capire se è riconducibile alla patologia o a un errore medico. Commenta l'avvocato Civitella:

Fondamentale è ovviamente conoscere la causa del decesso: quanto meno risulterà questa legata alla patologia congenita del bambino, tante più saranno le responsabilità da colpa medica per le quali, gli eventuali autori del reato, dovranno pagare con la pena prima e la vergogna poi.