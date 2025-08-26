Offerte di lavoro, Primark cerca dipendenti a Caserta e Salerno: i profili ricercati e come candidarsi
Offerte di lavoro in Campania: Primark, colosso irlandese dell'abbigliamento low cost, cerca dipendenti nei suoi punti vendita al Centro Commerciale Campania di Marcianise, nel Casertano e al Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. La catena di negozi di abbigliamento ricerca vari profili in entrambi gli store, sia full time che a tempo parziale; chi fosse interessato a candidarsi, può consultare l'apposita sezione Careers sul sito ufficiale di Primark e seguire tutti gli step per inoltrare la propria candidatura online.
Quali sono i profili ricercati e i requisiti richiesti
Sono tanti i profili richiesti da Primark: sia per quanto riguarda il punto vendita all'interno del Centro Commerciale Campania a Marcianise, sia per quanto quello al Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano, Primark cerca Addetti alle vendite, Department Manager e Team Manager.
Addetto alle vendite
Sul proprio sito, Primark offre anche una descrizione del lavoro e della mansioni svolte da coloro che verranno assunti:
- ai clienti una fantastica esperienza, aiutandoli nella scelta delle taglie e dei modelli, nonché durante le fasi di acquisto e di reso;
- allestire l’area vendita in modo da renderla attraente per i clienti: è necessario tenere gli scaffali sempre pieni, i camerini ordinati e tutti i nuovi prodotti in evidenza, oltre a tenere il magazzino costantemente ordinato e ben organizzato;
- offrire un'esperienza veloce, cordiale ed efficiente in cassa, nell'elaborazione delle richieste, nonché nelle procedure di annullamento e di reso;
- ricevere la merce e portare i prodotti in area vendita, accertandoti che il prezzo sia corretto e verificando che i prodotti siano perfettamente conformi ai nostri standard elevati
Per quanto riguarda i requisiti richiesti, invece, sono i seguenti:
- ti piace stare a contatto con le persone e creare esperienze eccezionali;
- sei una persona valoriale, con spiccate doti comunicative ma anche in grado di ascoltare, condividere idee e farsi coinvolgere quando serve;
- hai buone capacità organizzative e presti attenzione ai dettagli;
- sei una persona fortemente motivata e amante del lavoro di squadra, caratterizzata da un'attitudine positiva e dalla volontà di imparare;
- hai un interesse per la moda e per le ultime tendenze;
- preferibilmente, hai già lavorato in un contesto di vendita al dettaglio con elevati flussi di clienti
Department Manager
Per la qualifica di Department Manager, le mansioni sono:
- Un ruolo dinamico e coinvolgente, grazie al quale trascorrerai la maggior parte della giornata sul piano vendita con il tuo team, i nostri clienti e il prodotto
- Guiderai, formerai e farai crescere una squadra di almeno 15 persone, favorendo il loro sviluppo professionale
- Sarai il punto di riferimento per altri Manager junior
- Gestirai in autonomia un intero reparto, analizzando i KPI e ottimizzandone le performance
- Gestirai ordini di grandi volumi di merce, assicurandoti che ogni area funzioni al meglio
I requisiti, invece, sono i seguenti:
- Sei una persona dinamica, proattiva e con un forte spirito di leadership
- Hai almeno 2 anni di esperienza come Manager nel settore Retail o GDO
- Sei disponibile al trasferimento immediato sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza tra Area Nord o Area Centro Sud
Team Manager
Le mansioni per la posizione di Team Manager sono:
- Un ruolo dinamico e coinvolgente, grazie al quale trascorrerai la maggior parte della giornata sul piano vendita con il tuo team, i nostri clienti e il prodotto
- Guiderai, formerai e farai crescere una squadra di almeno 10 persone, favorendo il loro sviluppo professionale
- Coordinerai le principali aree del negozio (casse, camerini, magazzino o cash office)Potrai gestire un intero reparto, affiancato da un Manager Senior, analizzando i KPI e ottimizzandone le performance
- Avrai la possibilità di effettuare ordini di grandi volumi di merce, assicurandoti che ogni area funzioni al meglio
Infine, i requisiti sono:
- Sei una persona dinamica, proattiva e con un forte spirito di leadership
- Hai almeno un anno di esperienza come Manager nel settore Retail o GDO
- Sei disponibile al trasferimento immediato sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza tra Area Nord o Area Centro Sud