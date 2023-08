Offerte di lavoro per Starbucks a Napoli: come fare domanda per lavorare da barista e manager La nota catena di caffetterie statunitense, dopo l’apertura alla Reggia Designer Outlet di Marcianise, si prepara a sbarcare anche all’interno della Galleria Umberto I a Napoli e ricerca personale.

A cura di Valerio Papadia

La notizia – di cui si era molto parlato qualche mese fa, ormai ufficiale – non è passata inosservata: nella patria del caffè espresso arriva l'azienda che ha reso famoso nel mondo il cosiddetto caffè americano. Sì perché, dopo l'apertura alla Reggia Designer Outlet di Marcianise, Starbucks si prepara a sbarcare a Napoli: lo store della nota catena di caffetterie statunitensi aprirà all'interno della Galleria Umberto I, nel cuore della città. In vista dell'imminente apertura – la data ufficiale non è ancora stata comunicata – Starbucks ha pubblicato alcune offerte di lavoro per entrare a far parte dello staff del nuovo store napoletano.

Starbucks a Napoli: i profili ricercati e come candidarsi

Le figure ricercate per lo store della Galleria Umberto I di Napoli sono principalmente tre: store manager, assistant store manager e barista. Chi volesse inoltrare la propria candidatura per una delle tre posizioni può farlo consultando il sito della società Percassi, che si occupa del recruiting per conto di Starbucks. Ecco i requisiti richiesti e le mansioni dei profili ricercati.

Store manager

Principali responsabilità:

Organizzazione del negozio e delle priorità

Assicurare la migliore Customer Experience attraverso l'eccellente qualità del servizio e del prodotto

Analisi e gestione dei KPI’s, raggiungimento degli obiettivi

Pianificazione e gestione delle presenze (labour cost, produttività oraria)

Controllo dello stock (ordini, inventari etc.)

Garantire gli standard del brand e rispettare le procedure aziendali

Organizzazione e monitoraggio delle formazioni on the job

Condivisione di feedback costanti al team per il loro sviluppo

Cosa offriamo:

Un importante percorso di training on the job per lo sviluppo delle tue competenze per crescere insieme

Contratto Full Time

Bonus basati sulle performance di fatturato e inventario dello store

Sconti dipendente da usufruire in tutti i brand gestiti da Percassi

Assistant store manager

Barista

Cosa offriamo: