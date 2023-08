Offerta di lavoro in Ferrero, nella fabbrica in provincia di Avellino: come fare domanda Ferrero cerca operai nello stabilimento campano a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

A cura di Redazione Napoli

L'azienda Ferrero non ha bisogno di molte presentazioni: è quella di Nutella e di altri dolciumi venduti in Italia e nel mondo, dal Kinder Bueno al Ferrero Rocher, dalle Tic Tac ai Raffaello. L'azienda ha un filiale a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino ed ha posizioni aperte per operai in Campania. Il Gruppo Ferrero è presente in 55 paesi, i suoi prodotti sono venduti in oltre 170 Paesi, con circa 35mila dipendenti dedicati.

Per candidarsi occorre compilare un form online sul sito Ferrero Careers. Non è richiesto un titolo di studio specifico, quindi si può aspirare ad un posto da operaio in Ferrero nello stabilimento di Sant'Angelo dei Lombardi anche se solo in possesso dei titoli di scuola dell'obbligo (licenza media inferiore). Lo stabilimento avellinese non è l'unico per il quale Ferrero cerca personale: la maggior parte delle richieste sono per la "casa madre" di Alba, il quartier generale dell'azienda della Nutella, in Piemonte.