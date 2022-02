Obbligo mascherine all’aperto in Campania, il sindaco di Napoli Manfredi: “Scelta prudente” Il primo cittadino partenopeo ha commentato l’ordinanza del governatore campano De Luca che estende l’obbligo delle mascherine all’aperto, mentre in tutta Italia da oggi non è più obbligatorio.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, 11 febbraio 2022, come deciso dal Governo, in tutta Italia decade l'obbligo di indossare le mascherine protettive quando si è all'aperto. Come sappiamo, però, in Campania le cose vanno diversamente: con apposita ordinanza, il governatore Vincenzo De Luca ha prorogato ancora l'obbligo di indossare le mascherine all'aria aperta, qualora si dovessero presentare condizioni di assembramento e non sia possibile mantenere adeguato. Sulla decisione del presidente della Regione è intervenuto oggi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che chiamato a commentare l'ordinanza di De Luca, ha parlato di un "atto di prudenza". Il primo cittadino partenopeo ha dichiarato:

La Campania si è sempre contraddistinta per avere un atteggiamento prudenziale e questo alla fine ha pagato, perché abbiamo avuto un impatto importante della pandemia ma abbiamo retto. Mi auguro che, come sta avvenendo, questa pandemia scemi molto rapidamente, quindi avere una settimana in più o in meno di mascherine all'aperto è un atto di prudenza. L'importante è che tra qualche settimana potremo dire che ormai la pandemia si è sostanzialmente esaurita e potremo pensare allo sviluppo, alla crescita, a un'estate fatta di una nuova socialità, mantenendo sempre però la prudenza che ci aiuta a vivere meglio il futuro

Cosa prevede l'ordinanza di De Luca sulle mascherine all'aperto

L'ordinanza con la quale il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto la proroga delle mascherine all'aperto su tutto il territorio è la numero 2 del 9 febbraio 2022. Nel testo si legge: