Nutella, il barattolo gigante doveva andare davanti alla Fontana del Nettuno. La Soprintendenza disse no Il gonfiabile gigante del gelato realizzato per festeggiare l'anniversario dei 60 anni della Nutella. Lo stand in piazza Municipio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lo stand a forma di barattolo gigante di Nutella per promuovere il nuovo gelato dell'estate 2024 doveva essere posizionato davanti alla Fontana del Nettuno di piazza Municipio. Ma la Soprintendenza ai Beni Culturali ha detto no. I funzionari del ministero della Cultura hanno dato l'ok all'installazione, infatti, ma prescrivendo che non ostruisse la visuale della storica fontana. Da qui, lo spostamento del gazebo, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, nella parte bassa della piazza, tra la Stazione Marittima e il Maschio Angioino, dove è stato effettivamente realizzato attualmente.

Il gonfiabile gigante per i 60 anni della Nutella

L'iniziativa del Nutella Ice Cream Pot è stata organizzata per promuovere il nuovo prodotto confezionato dall'azienda del gruppo Ferrero, in occasione dell'anniversario dei 60 anni dalla nascita del primo barattolo della famosissima crema alla nocciola spalmabile, tra le più amate al mondo. Il "village", già allestito in questi giorni, sarà aperto per il weekend del 15 e 16 giugno 2024, con orario dalle 11,00 alle 20,00. Sarà poi smontato domenica sera e nella giornata di lunedì 17 giugno.

Le polemiche delle associazioni civiche e della politica

La realizzazione del barattolone gigante, però, proprio davanti lo spiazzo antistante il Castel Nuovo, una delle immagini iconiche di Napoli nel mondo, ha suscitato le polemiche di associazioni civiche, come Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli "Lucio Mauro", e della consigliera regionale Marì Muscarà, che hanno criticato la scelta di posizionare lo stand nella piazza. "Basta sagre", ha tuonato Cittadinanza Attiva. Mentre Muscarà ha detto: "Napoli non è un luna park, intervenga Sangiuliano".

La richiesta della Soprintendenza: "Tutelare la vista della Fontana"

Ma la posizione originaria del gazebo non doveva essere quella. La richiesta iniziale, infatti, a quanto apprende Fanpage.it, prevedeva di installarlo nei pressi della Fontana del Nettuno, che si trova nella parte alta della piazza, sul lato di Palazzo San Giacomo, sede del Municipio. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli ha dato il parere favorevole all'installazione, ma con la prescrizione di spostarla nella parte bassa della piazza, in modo da "evitare che la tecnostruttura e il gonfiabile possano ostacolare la visuale della pregevole Fontana del Nettuno".