Gelato Nutella, barattolo gigante davanti al Maschio Angioino ed è polemica: “Basta sagre” Lo stand della Nutella in piazza Municipio il 15 e 16 giugno. Critica Cittadinanza Attiva. Muscarà: “Napoli non è un luna park, intervenga Sangiuliano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Nutella presenta a Napoli il nuovo gelato per l'estate 2024. Si chiama Nutella Ice Cream Pot, un prodotto a base della popolare crema alla nocciola prodotta da Ferrero. Per l'occasione, in piazza Municipio, nella parte bassa di fronte al Maschio Angioino e alla Stazione Marittima, saranno posizionati appositi stand, che saranno visitabili nel weekend del 15 e 16 giugno 2024. L'allestimento del "village", che ha ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie, è già iniziato, le operazioni si concluderanno entro venerdì. Il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico.

Foto Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli "Lucio Mauro"

Critica l'associazione Cittadinanza Attiva: "Basta sagre"

Ma è polemica. Sulle barricate l'associazione Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli "Lucio Mauro", che ha pubblicato le foto degli stand della nota ditta dolciaria posizionati proprio davanti al Maschio Angioino. "Ecco a cosa serve la pista di atterraggio di piazza municipio, per le sagre", uno dei commenti caustici sulle pagine sociale dell'associazione civica.

Foto Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli "Lucio Mauro"

Muscarà: "Napoli non è un luna park"

Sulla vicenda interviene la consigliera regionale Marì Muscarà:

"La Ferrero ha installato a piazza Municipio la sua struttura sotto il Maschio Angioino, per un evento che riguarda il suo brand, ed ha trovato un'amministrazione che senza se e senza ma, glielo ha permesso. Questa città non è un luna park e dagli Stracci, alle grandi scritte ‘multicolor' Napoli (che servono a ricordare al Sindaco in quale città si trova affacciandosi da palazzo San Giacomo), a questo barattolo di nutella gigante, in uno dei luoghi più storici e caratteristici della città, sembra tutto tranne che una grande e storica capitale. Questo è il risultato dell'assenza di un assessore alla Cultura, il silenzio della soprintendenza e dell'Unesco fanno il resto. Ministro Gennaro Sangiuliano vogliamo battere un colpo?".

Il piano viabilità per la manifestazione

Per quanto riguarda la manifestazione, il Comune ha pubblicato l'apposito piano viabilità che prevede:

Dalle ore 11:00 alle ore 20:00 dei giorni 15 e 16/06/2024 nella parte bassa di piazza Municipio si svolgerà l’evento “NUTELLA POT” per il lancio di un nuovo prodotto, ovvero il barattolo di Nutella gelato. Le operazioni di allestimento delle strutture per la refrigerazione del prodotto e la degustazione avverranno dall’11 al 14/06/2024, mentre lo smontaggio è previsto dalle ore 08:30 alle ore 20:00 del 17/06/2024. Durante l’intero periodo è prevista l’installazione di un’area per carico/scarico del materiale di dimensioni 12.00 x 2.50 m. attestata lungo la carreggiata in direzione via Acton con restringimento della stessa.