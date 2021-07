Tutto esaurito anche per il 5 e 6 luglio per l'open day dedicato alla seconda dose Pfizer a Napoli. E così l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha deciso di aprire una terza "sessione", con altri 4.500 slot disponibili, per mercoledì 7 e giovedì 8 luglio. Identiche a quelle precedenti le modalità d'adesione: bisognerà collegarsi al portale opendayvaccini.soresa.it muniti di codice fiscale, tessera sanitaria, un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellularei, entrambi funzionante.

Su quest'ultimo, infatti, si riceverà l'SMS con la conferma della prenotazione, l'orario ed il luogo in cui recarsi. L'SMS dunque, spiega l'ASL Napoli 1 Centro, "assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. Si ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto SMS e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione". Inoltre, non sarà possibile ricevere il vaccino qualora si sia ricevuta la prima dose dopo il 16 giugno. Gli hub vaccinali saranno ancora una volta la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte e la Stazione Marittima, dove le somministrazioni si terranno dalle 8 del mattino alle 20 di sera, per un totale di 4.500 nuove somministrazioni tra il 7 e l'8 luglio. Non è escluso che nei giorni successivi si possa decidere di convocare nuovi appuntamenti per completare il ciclo vaccinali di quanti più napoletani possibili, visto anche che al momento, della popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su) mancano circa il 38% di questi, che non si sono neppure iscritte alla piattaforma e dunque non sono convocabili.