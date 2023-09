Nuovo piano anti-brucellosi in Campania, un tavolo con De Luca a Palazzo Santa Lucia Diminuzione dei casi, allargamento dei vaccini e autocontrollo degli allevatori: questi i temi principali toccati durante l’incontro.

A cura di Vincenzo Piccolo

Si è svolta ieri a palazzo Santa Lucia una riunione voluta dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, con le associazioni operative del settore agroalimentare per fare un punto sui risultati del Piano per l'eradicazione della brucellosi.

Durante la riunione è stato confermato che l'incidenza della malattia è in diminuzione insieme al numero di capi abbattuti e che il numero di casi è circoscritto alla sola provincia di Caserta. I vertici di regione Campania hanno tracciato i percorsi da seguire per il sostegno agli allevatori, la liquidazione degli indennizzi e la procedura per le bonifiche.

Alla riunione c'erano anche il Commissario, Gen. Luigi Cortellessa, l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo, il direttore dell'istituto Zooprofilattico Antonio Limone. Cortellessa, al termine del vertice, ha inviato al Ministero della Salute una richiesta per chiedere l'allargamento della somministrazione dei vaccini da 6 a 12 mesi di vita dei vitelli, inoltre ha avanzato richiesta per le aziende affinché possano autocontrollarsi attraverso veterinari convenzionati e i test "SAR".

Perché è una riunione importante

La riunione, oltre che per valutare a che punto si è arrivati nel contrasto alla propagazione del batterio, è servita a definire come procedere per salvaguardare la filiera bufalina, in particolare nell'area produttiva casertana, Terra di Lavoro, dove è molto solida. Il tema è molto caldo per gli uffici di De Luca visto che il fatturato annuo espresso dal comparto gravita intorno ai 6 miliardi di euro, con un aumento costante delle esportazioni pari al 5%.

Se poi si considera che la mozzarella di Bufala campana DOP rappresenta il 18% dei formaggi italiani venduti all'estero, va da se che c'è bisogno di un'attenzione particolare da parte delle istituzioni. Finora il piano attuato da De Luca e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza ha causato non poche polemiche tra gli allevatori e le associazioni di settore, che si sono visti abbattere quasi 200mila capi di bestiame in 10 anni. Una diffida da parte di Altragricoltura era stata presentata alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, contro Speranza, nel dicembre 2020 quando il piano stava per essere varato.

All'epoca dei fatti Fanpage ha prodotto un'inchiesta dal titolo "Bufala Connection", che aveva fatto luce su tutti gli errori commessi dalla Regione che stavano portando al collasso il sistema produttivo della mozzarella Dop.