Nuovo ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno: gara d’appalto da oltre 368 milioni di euro Via al bando per il nuovo ospedale San Giovanni di Dio – Ruggi d’Aragona di Salerno: sorgerà nell’area dell’ex Finmatica, previste oltre 700 posti letto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rendering del nuovo ospedale San Giovanni Di Dio – Ruggi d’Aragona di Salerno

Via al bando per la realizzazione del nuovo ospedale "San Giovanni Di Dio – Ruggi d'Aragona" di Salerno: lo ha comunicato la Regione Campania. L'importo complessivo dell'appalto è di circa 368 milioni di euro, iva esclusa, fa sapere Palazzo Santa Lucia. "Con questa procedura di appalto la Regione Campania intende perseguire l’obiettivo di affidare la realizzazione dei lavori", si legge nella nota della Regione, "facendo ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo". Bando che è stato trasmesso, prosegue la nota, anche all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in via elettronica, mentre "lo stesso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", oltre che su due quotidiani nazionali e ed altri due quotidiani locali.

Una struttura sanitaria completamente nuova, dunque, che sorgerà nell’area dell’ex Finmatica di Salerno: una superficie di 220mila metri quadri, di cui 178mila di costruito. Previsti ben 732 posti letto, di cui 50 terapie intensive, altre 8 terapie intensive pediatriche, e un parcheggio di 50mila metri quadri con quasi duemila posti auto. Inoltre, si tratterà di una struttura quasi a "energia zero": previsti infatti edifici ed impianti per contenere i fabbisogni energetici e, al contempo, massimizzare la produzione energetica da fonti rinnovabili, con il miglioramento dei requisiti minimi di prestazione energetica globale.