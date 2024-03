Nuovo mercato di Ponticelli, piano per riaprire i negozi abbandonati da 10 anni La proposta in consiglio comunale per riqualificare l’area e riaprire il mercato di via Lago di Scanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Potrebbe riaprire i battenti il mercato di Ponticelli in via Lago di Scanno. L'area dei negozi è abbandonata al degrado da oltre 10 anni. La struttura comunale è sommersa dai rifiuti e dalla sporcizia, ricettacolo di insetti e animali. Nelle intenzioni del Comune di Napoli, però, potrebbe essere recuperata e riaperta al pubblico per l'uso pubblico, diventando un importante polo del commercio del quartiere dell'area est di Napoli. Un piccolo passo per contribuire alla rinascita di tutta la zona. Da qui, il piano di riqualificazione presentato in consiglio comunale a Napoli.

Il piano in consiglio comunale

Nel prossimo consiglio comunale di Napoli di lunedì 11 marzo si discuterà proprio di questo, a seguito di un ordine del giorno proposto dal consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais. L'obiettivo è la riqualificazione dell'ex area mercatale ormai lasciata all'incuria da troppo tempo. "Ad oggi – scrive Paipais nell'ordine del giorno – tale area è simbolo di degrado, di vegetazione incolta, di cumulo di rifiuti, di rischio crollo di parte delle strutture presenti e di assenza di manutenzione".

"Rischi sanitari, l'ex mercato va bonificato subito"

Il Comune di Napoli si prepara a bonificare l'area dell'ex mercato, perché, come spiega Paipais, si profilerebbero anche ""rischi di igiene pubblica a danno dei residenti delle aree limitrofe". Mentre la stessa fatiscenza della struttura potrebbe creare un "rischio crollo dei fabbricati insistenti nella predetta area". Da qui, la proposta di un intervento immediato per bonificare l'area, ripulirla da sporcizia e rifiuti, e "riqualificare l'ex area mercatale rionale di Via Lago Discanno".