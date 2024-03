video suggerito

Investono due ragazzi a Ponticelli, abbandonano l’auto e ne rubano un’altra per fuggire Due ragazzi a bordo di uno scooter sono stati investiti a Ponticelli: le persone a bordo dell’auto, a volto incappucciato, hanno poi abbandonato la vettura e rubato l’auto ad una donna di passaggio per fuggire, sparando anche un colpo di pistola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Hanno investito due ragazzi con un'automobile, poi l'hanno abbandonata per rubare l'auto di una donna di passaggio e fuggire con quest'ultimo mezzo. Una storia al limite dell'assurdo che arriva da Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Tutto è avvenuto poco dopo le 18 di questo pomeriggio, venerdì 29 marzo. I due ragazzi investiti sono in ospedale, i malviventi sono in fuga e ricercati.

Non si sa precisamente quanti fossero a bordo dell'automobile: fatto sta che poco dopo le 18, l'automobile ha investito due ragazzi a bordo di uno scooter su via delle Metamorfosi, all'altezza della Circumvesuviana. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente oppure di un atto volontario: i due ragazzi a bordo dello scooter sono poi risultati già noti alle forze dell'ordine. A quel punto, i malviventi, che erano anche incappucciati, hanno abbandonato l'automobile e raggiunto una donna poco distante che era a bordo della propria auto, rapinandola della vettura ed esplodendo un colpo d'arma da fuoco forse per convincerla a non reagire. Malviventi che così sono saliti a bordo della vettura rubata e sono fuggiti.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Poggioreale e i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli. Intanto, i due ragazzi sono stati soccorsi e portati in ospedale: il più grande, 31 anni, non sarebbe grave; ben diversa la situazione dell'altro, di soli 23 anni, risultato gravemente ferito ed in prognosi riservata. Portati entrambi all'Ospedale del Mare, il 23enne è ora intubata. Nessuna conseguenza per la donna, a parte il comprensibile spavento. Si indaga in tutte le direzioni.