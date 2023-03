Trasporto pubblico a Napoli

Nuovo cantiere in piazza Vittoria, strada dimezzata: si deve rimuovere il vecchio elettrodotto Lavori anche alla Riviera di Chiaia che sarà ripavimentata all’incrocio con Vico Santa Maria della Neve.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza Vittoria dimezzata per un mese a causa dei cantieri, a partire dalla prossima settimana. Bisogna scavare per sollevare e rimuovere il vecchio cavo dell'elettrodotto ad olio fluido che collega la cabina elettrica degli Astroni a Napoli Centro di Terna Spa. I lavori interesseranno la parte di piazza Vittoria che va dall'incrocio con via Caracciolo a via Arcoleo e dovrebbero durare dal 6 al 25 marzo.

Cantiere da via Caracciolo a via Arcoleo

La strada non sarà chiusa al traffico, ma sarà cantierizzata solo parzialmente per circa 5 metri di larghezza e 150 metri di lunghezza. Sarà lasciata libera una carreggiata di 3,6 metri e il successivo attraversamento della piazza in prossimità dell'incrocio con via Arcoleo.

I lavori su via Arcoleo non prevedono scavi, invece, ma interventi che avverranno accedendo da tre botole che si trovano al centro della carreggiata. La cui occupazione sarà di circa 10 metri per una larghezza di 3 metri. Sarà garantita sul lato destro della strada una larghezza di almeno 3,8 metri per consentire la corretta circolazione degli autobus.

Anm per agevolare il deflusso delle auto provenienti da via Caracciolo in direzione Galleria della Vittoria ha proposto la chiusura del viale di intermezzo di piazza Vittoria per 3 giorni in corrispondenza dello stazionamento bus e lo spostamento della fermata su via Riviera di Chiaia. Con il senso unico in direzione della Galleria, in modo da snellire il traffico. Sarà garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.

Lavori alla Riviera di Chiaia

Sono previsti contemporaneamente lavori di ripavimentazione anche all'incrocio tra via Riviera di Chiaia e Vico Santa Maria della Neve da parte della società Hitachi Rail Sts che si occupa di realizzare la metro Linea 6. Si tratta della sistemazione esterna della Camera di Ventilazione "La Torretta" della Linea 6 della metro. I lavori avverranno in due fasi successive a traffico aperto. Sarà spostata la palina del semaforo prima dell'attraversamento pedonale nel senso di marcia.