video suggerito

Nuovo blitz a Caivano: vasta operazione anti-droga dei carabinieri in corso Vasta operazione anti-droga a Caivano dei carabinieri. L’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nuova vasta operazione anti-droga è scattata questa mattina a Caivano, comune dell'area nord di Napoli. In campo decine di militari dei carabinieri che stanno conducendo i blitz a tappeto, nell'ambito di una inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Già dalle prime ore del mattino è in corso la vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia

L'indagine riguarda i delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché di detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dalla finalità di mafiosa. Il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha convocato una conferenza stampa sull'argomento che si terrà alle ore 10,00 presso gli uffici della Procura di Napoli, al Centro Direzionale di Napoli.

Il Governo Meloni per la riqualificazione di Caivano

Su Caivano è alta l'attenzione del Governo Meloni, dopo l'inchiesta scattata per i presunti abusi sessuali su due cuginette di 12 e 13 anni. Il Governo ha varato un apposito Decreto Caivano per la riqualificazione di tutta l'area. Numerose iniziative di recupero sono state messe in piedi nel corso dell'ultimo anno. Domenica scorsa la Polizia di Stato ha voluto celebrare proprio a Caivano la festa nazionale del Santo Patrono San Michele Arcangelo, coinvolgendo i ragazzi delle scuole del territorio, con iniziative assieme alle Fiamme Oro e con la Lamborghini della Polizia Stradale.