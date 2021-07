Ultime fasi dei cantieri per realizzare l'ascensore di Monte Echia che collegherà via Chiatamone a Pizzofalcone. Il prossimo passo sarà l'installazione del cavo elettrico che dovrà alimentare l'impianto di salita. I lavori si terranno quest'estate e dureranno circa un mese e interesseranno via Santa Lucia, all'incrocio con via Chiatamone, via Lucilio che si trova poco più avanti, Corso Vittorio Emanuele all'altezza di piazza Saverio Mercadante. Si lavorerà nel sottosuolo per posare il cavo dell'E-Distribuzione. Il Comune prevede di partire lunedì 12 luglio dal Corso Vittorio Emanuele: lavori per 6 giorni, con il ripristino previsto a fine luglio. L'altro cantiere sarà a valle, in via Santa Lucia, incrocio Chiatamone, e via Lucilio, per portare la forniture elettrica all’ascensore di Monte Echia, con avvio il 26 luglio e lavori per circa un mese.

De Lorenzo (Leu): “Un ecomostro”

Ma non mancano le polemiche. La parlamentare di Leu, Rina De Lorenzo, ha rivolto un'interrogazione al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini sui lavori. “Il progetto dell'ascensore di Pizzofalcone a Napoli – scrive – è giunto alla realizzazione, dopo oltre 10 anni dal suo avvio, della cabina di smonto. Si tratta di un parallelepipedo di cemento armato costruito su un promontorio che è simbolo della più antica fondazione di Partenope, che dista solo pochi metri dai ruderi di quella che viene indicata dagli storici come la villa di Licinio Lucullo. È un ecomostro”.

Il ministro Franceschini: "Ha tutte le autorizzazioni”

Nella replica a De Lorenzo, il ministro della Cultura Dario Franceschini ha letto la nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e della competente soprintendenza territoriale, che spiega che “l'iter autorizzativo del progetto di “sistemazione e riqualificazione del belvedere di Monte Echia e di realizzazione dell'impianto elevatore tra Santa Lucia e Monte Echia”, elaborato dal comune di Napoli, è stato avviato nel 2005 e ha subito nel corso del tempo diverse modifiche sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione”.