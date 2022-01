Nuovo arresto per Danielino di Gomorra: Vincenzo Sacchettino trovato con una pistola a Scampia Vincenzo Sacchettino, noto per avere interpretato Danielino in Gomorra – La serie, è stato arrestato a Scampia: è stato trovato in possesso di una pistola.

A cura di Nico Falco

Vincenzo Sacchettino e Marco d’Amore in una scena di Gomorra

Nella sua automobile i poliziotti hanno trovato uno sfollagente e due telefoni cellulari, in tasca aveva anche la chiave di un'altra vettura in cui era custodita una pistola. In manette Vincenzo Sacchettino, conosciuto per avere interpretato uno dei personaggi della serie tv Gomorra: era Danielino, il giovane meccanico arruolato per un omicidio da Ciro Di Marzio l'Immortale.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e del commissariato di Scampia sono intervenuti ieri pomeriggio, 6 gennaio, in via Labriola, a seguito di una segnalazione della Centrale Operativa per una persona in strada armata di pistola. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il 23enne a bordo di un'automobile. Sacchettino ha tentato la fuga ma è stato bloccato poco dopo; ha provato a scappare di nuovo durante le fasi dell'identificazione e ha spintonato gli agenti, ma anche questa volta inutilmente.

Arrestato 23enne a Scampia: Sacchettino trovato con una pistola

Nell'automobile c'era uno sfollagente telescopico in ferro, addosso il ragazzo aveva due telefoni cellulari e la chiave di accensione di un'altra vettura, dentro la quale c'era una pistola calibro 45, rubata ad aprile 2012, con 7 cartucce. Il giovane è stato arrestato per porto abusivo di arma comune da sparo, ricettazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale; l'automobile in cui era custodia la pistola è stata sequestrata.

Sacchettino era stato già arrestato nel 2019, in quella circostanza per spaccio di droga, bloccato subito dopo aver ceduto una dose. In precedenza, nel 2014, successivamente alla partecipazione in Gomorra, era finito in manette per rissa.

Danielino di Gomorra e la puntata ispirata a Gelsomina Verde

Nella serie tv Sacchettino aveva interpretato Danielino, ingaggiato da Ciro Di Marzio per uccidere il referente a Napoli di Salvatore Conte e scatenare la sanguinosa guerra coi Savastano. Dopo l'omicidio il ragazzino, per ironia della sorte fratello dell'autista del boss rivale, una volta scoperto il ruolo della sua vittima, temendo ritorsioni scompare dalla circolazione.

Per scovarlo l'Immortale rapisce e sevizia, fino a ucciderla, la fidanzatina, Manu (la vicenda è ispirata alla morte di Gelsomina Verde, uccisa dai Di Lauro che volevano da lei sapere dove si nascondesse un ragazzo a cui era stata in passato legato e che era tra le fila degli Scissionisti). Alla fine Danielino viene ucciso dallo stesso Salvatore Conte, nella memorabile scena del "Vienete a piglia' ‘o perdono".