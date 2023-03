Trasporto pubblico a Napoli

Nuovi cantieri a Napoli, strade chiuse e divieti: piano traffico per via Acton, via Marina e Toscanella Partono i nuovi cantieri da questo weekend. Come cambia la viabilità in via Nuova Toscanella, via Marina, piazza Nicola Amore e via Acton.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono nuovi cantieri a Napoli. Cambia la viabilità tra via Acton e piazza Municipio, dove da mercoledì 22 marzo sarà chiusa la carreggiata lato mare. Si passerà sulla corsia del tram. Partiranno la prossima settimana anche i lavori per rifare via Marina in vista del Giro d'Italia. Mentre è stato previsto un piano di viabilità anche per piazza Nicola Amore e via Nuova Toscanella.

In via Nuova Toscanella i cantieri della fibra ottica

In via Nuova Toscanella e lungo via Nuova Toscanella sono previsti lavori di scavo per posa fibra ottica secondo la seguente calendarizzazione:

sabato 18/03/2023: tratto via Nuova Toscanella all’intersezione con via Marco Rocco di Torrepadula e Strada Comunale del Principe. I lavori saranno eseguiti istituendo il senso unico in direzione Chiaiano regolato da almeno due movieri. I veicoli provenienti da via Gaetano Salvatore e da via Nuova Toscanella e diretti verso la zona Ospedaliera, percorreranno Piazzetta Ponte Caracciolo per reimmettersi in via Nuova Toscanella;

domenica 19/03/2023: i lavori saranno eseguiti in piazzetta Ponte Caracciolo lato via Nuova Toscanella/via Marco Rocco di Torrepadula a traffico aperto.

Via Acton, nuovo cantiere

In piazza Municipio/via Acton per il proseguimento della sistemazione di superficie di via Acton, dal 22/03/2023 al 15/04/2023 verrà chiusa la carreggiata di via Acton (lato mare) con la conseguente deviazione del traffico veicolare nella corsia del tram. Nell’ambito della stessa cantierizzazione la società Terna Spa eseguirà gli interventi di propria competenza relativi alla posa del nuovo cavo in sostituzione dell’esistente ad olio fluido. Il cantiere sarà diviso in due zone che avranno rispettivamente i seguenti tempi di dettaglio:

a) AREA “A” – Cantiere Metropolitana di Napoli dal 22/03 p.v. al 02/04/2023;

b) AREA “B” – Cantiere Terna dal 22/03/ p.v. al 02/04/2023;

c) dal 03 al 15/04/2023 tutte le aree saranno occupate dalla MN, e per essa dalla impresa esecutrice SudMetro;

d) l’area all’altezza dell’uscita/entrata varco porto, sarà occupata da MN a fasi alterne, in orario notturno, per garantire l’entrata/uscita dal porto (molo Beverello).

Via Marina, si rattoppano le buche

Su via Marina, la strada dell'asse costiero che comprende via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina, sono stati programmati i lavori di manutenzione straordinaria dei tratti ammalorati che saranno eseguiti a traffico aperto e in due fasi come segue:

Fase 1: dal 15/03/2023 al 24/03/2023. Saranno eseguite lavorazioni propedeutiche alla ripavimentazione stradale, ovvero messa in quota dei chiusini e delle caditoie, ripristino di cordoni e zanelle;

Fase 2: dal 27/03/202 al 07/04/2023. Si procederà con la ripavimentazione stradale dei tratti ammalorati istituendo il divieto di sosta, ove presente.

Piazza Nicola Amore, i lavori sulla stazione Duomo

A Piazza Nicola Amore nei giorni del 20, 21, 22 e 27 marzo in orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 4:00) è prevista la chiusura al traffico veicolare dell’intera piazza, con sbarramenti materiali posti all’incrocio di corso Umberto I con via Seggio del Popolo e via Renovella; all’incrocio di Corso Umberto I con via E. Starace e via S. Giovanni in Corte ed all’incrocio di via Duomo con via Antonio Ciccone e via Marcello Fossataro. La chiusura della piazza consente di effettuare in sicurezza la posa dei pali promiscui ANM/IP, di corpi illuminanti, delle linee di alimentazione e delle trasversali per il supporto della linea di contatto (linea aerea ANM) I veicoli diretti in direzione piazza Bovio possono svoltare a destra in via Seggio del Popolo, a sinistra in via Tramontano proseguire su via Zecca dei Panni, immettersi in via E. Starace e riprendere Corso Umberto I. I veicoli diretti in direzione piazza Garibaldi possono svoltare a destra in via S. Giovanni in Corte, a sinistra in via A. Ciccone proseguire lungo via M. Fossataro, immettersi in via Renovella e riprendere Corso Umberto I.