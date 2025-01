video suggerito

Nuova allerta meteo venerdì 17 gennaio: ancora venti molti forti a Napoli e in Campania L’allerta meteo, per venti forti e mare agitato, riguarderà l’intero territorio della Campania per tutta la giornata di domani, venerdì 17 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Nessuna tregua dal maltempo a Napoli e in Campania: una nuova allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile regionale a partire dalle 23.59 odierne e per le successive 24 ore, dunque per l'intera giornata di venerdì 17 gennaio. Come riferisce il bollettino, sono previste, su tutto il territorio regionale, forti raffiche di vento, con conseguente mare agitato o localmente molto agitato. La Protezione Civile della Campania, pertanto, raccomanda a tutti i sindaci di disporre il monitoraggio del verde pubblico e di accertare la corretta tenute delle strutture esposte alla sollecitazione dei venti e del moto ondoso.

Il forte vento ha caratterizzato il meteo dell'intera settimana; nei giorni scorsi, infatti, le forti raffiche hanno provocato danni e disagi. A Napoli, ad esempio, il vento, che ha soffiato anche a 50 chilometri orari, ha causato la caduta di alberi nel quartiere collinare del Vomero, mentre sul Lungomare le raffiche hanno fatto volare delle transenne. Caduta di alberi e disagi anche a Caserta e provincia, mentre l'Irpinia è stata messa in ginocchio dalla neve: numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco a causa delle strade bloccate dal manto bianco.