Nuova allerta meteo in Campania: piogge e temporali dalle 6 alle 20 di sabato 23 agosto
Nuova allerta meteo in Campania: dalle 6 alle 20 di domani, sabato 23 agosto, sono attesi "possibili rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità", fa sapere la Protezione Civile Regionale della Campania. L'allerta è di colore giallo e riguarda tutte le otto zone meteorologiche della Campania. Si tratta della terza allerta in questi giorni: la situazione migliorerà poi domenica e proseguirà fino a martedì, quando si registrerà una nuova giornata di perturbazioni su tutta la regione Campania. Da mercoledì, invece, spazio al ritorno prepotente del sole, per gli ultimi giorni d'estate vera e propria ad agosto.
In particolare, per quanto riguarda domani sabato 23 agosto, la Protezione Civile della Regione Campania avverte di prestare massima attenzione per:
– Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi;
– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;
– Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);
– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;
– Possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;
– Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio.