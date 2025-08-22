Nuova allerta meteo in Campania: piogge e temporali dalle 6 alle 20 di sabato 23 agosto

Nuova allerta meteo in Campania: dalle 6 alle 20 di domani, sabato 23 agosto, sono attesi "possibili rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità", fa sapere la Protezione Civile Regionale della Campania. L'allerta è di colore giallo e riguarda tutte le otto zone meteorologiche della Campania. Si tratta della terza allerta in questi giorni: la situazione migliorerà poi domenica e proseguirà fino a martedì, quando si registrerà una nuova giornata di perturbazioni su tutta la regione Campania. Da mercoledì, invece, spazio al ritorno prepotente del sole, per gli ultimi giorni d'estate vera e propria ad agosto.

In particolare, per quanto riguarda domani sabato 23 agosto, la Protezione Civile della Regione Campania avverte di prestare massima attenzione per: