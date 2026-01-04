napoli
Nuova allerta meteo gialla in Campania dalle 15 di oggi domenica 4 gennaio per 24 ore

Nuova allerta meteo per 24 ore in Campania, attesi forti temporali dalle 15 di oggi domenica 4 gennaio alle 15 di domani lunedì 5 gennaio.
A cura di Giuseppe Cozzolino
La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore gialla dalle ore 15:00 di oggi domenica 4 gennaio 2026 e fino alle ore 15:00 di domani lunedì 5 gennaio 2026. Ventiquattro ore, dunque, in cui sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. Le zone interessate sono Napoli e isole, la Piana Campana e l'area Vesuviana, Matese, Alto Volturno, penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Sul resto della regione, l'allerta sarà "verde", ovvero senza criticità di sorta.

La Protezione Civile avverte per:

  • possibili ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;
  • Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;
  • Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;
  • Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);
  • Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

"Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni legati al dissesto idrogeologico", fa sapere ancora la Protezione Civile della Regione Campania, che invita anche a "prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale".

