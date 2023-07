Nudista piromane innesca un incendio nei boschi di Sorrento: i bagnanti spengono le fiamme Un nudista piromane di 60 anni è stato arrestato dopo aver innescato diversi incendi in vari punti della macchia mediterranea di Sorrento: i bagnanti hanno spento le fiamme in tempo, i carabinieri lo hanno arrestato per incendio doloso di macchia mediterranea.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sorpreso dai bagnanti mentre dava fuoco, in diversi punti, alla macchia mediterranea nei pressi del sito archeologico "Bagni della Regina Giovanni", a Sorrento. Sono stati gli stessi bagnanti a tuffarsi in mare e raggiungere i luoghi degli incendi, spegnendo le fiamme, mentre contemporaneamente arrivavano i carabinieri per arrestarlo. Si tratta di un 60enne di Lettere, in provincia di Napoli e non lontano dalla zona, che frequentava il tratto di spiaggia nudista che si trova in località "La Solaria", nei pressi del sito archeologico. Fortunatamente, le fiamme sono state spente prima che degenerassero in un incendio di vaste proporzioni che avrebbe potuto causare danni irreversibili ad una delle zone più belle della costiera sorrentina.

Il nudista piromane aveva innescato l'incendio in vari punti del bosco, ma grazie al pronto intervento di bagnanti, turisti e perfino di persone sulle barche che in quel momento erano in zona, si è riusciti a spegnere gli inneschi prima che generassero un disastro di grandi proporzioni. Nel frattempo, c'era chi aveva già chiamato i carabinieri di Sorrento: "Uno dei bagnanti è armato di accendino e di tantissima carta, sta appiccando fuoco nella macchia!! Correte!", ha gridato al telefono. Quando i carabinieri sono arrivati, l'uomo era ancora sulla scogliera. All'interno del suo zainetto, è stato trovato un accendino, una bomboletta di gas per ricarica e dieci pacchi di fazzolettini di carta. Il 60enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato ed ora è in attesa del processo: dovrà rispondere del reato di incendio doloso di macchia mediterranea.