Nozze d’oro in Autogrill, coppia festeggia dopo 50 anni lì dove si è sposata Una storia singolare quella che vede protagonisti Caterina Capuano e Armando De Girolamo, coppia che ha festeggiato le Nozze d’oro all’Autogrill di Teano Est, nella provincia di Caserta, lì dove 50 anni fa i due si sono sposati. All’epoca, negli anni Settanta, i due organizzarono il ricevimento nuziale proprio nell’area di sosta dell’auostrada.

A cura di Valerio Papadia

Una storia d'amore alquanto singolare quella di Caterina Capuano e Armando De Girolamo, rispettivamente 79 e 82 anni, coppia di Calvi Risorta, nel Casertano, che ha deciso di festeggiare le Nozze d'oro, i 50 anni di matrimonio, importante traguardo per due innamorati, in autostrada, sull'Autogrill della stazione di servizio di Teano Est, lì dove negli anni Settanta i due si sono sposati. Sì perché il 18 settembre del 1971 Caterina e Armando organizzano il ricevimento nuziale con parenti e amici proprio lì a Teano Est, in quello che una volta, prima di essere un Autogrill, era il ristorante Motta, comodo da raggiungere proprio per la sua posizione strategica sull'autostrada, ma anche molto noto e in voga all'epoca, punto di riferimento grazie alla sua cucina territoriale.

Eccoli allora 50 anni dopo, Caterina e Armando, conosciutisi ad una festa quando entrambi erano ancora studenti: il 18 settembre scorso, allora, insieme ai figli nati dalla loro unione, Fiorenzo e Daniele (rispettivamente medico e archeologo), agli amici e agli altri parenti, hanno deciso di festeggiare il traguardo delle Nozze d'oro proprio nel luogo in cui hanno coronato il loro sogno d'amore. Come se non bastasse, a rendere ancora tutto più magico, lo chef: Domenico Cardella, figlio di Antonio, che 50 anni fa ha cucinato per la coppia e per i loro invitati.