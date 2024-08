video suggerito

Notte di San Lorenzo 2024, cosa fare a Napoli e i posti migliori dove guardare le stelle cadenti È sicuramente tra le notti più suggestive dell’anno: quella di San Lorenzo, il 10 agosto, regala ogni anno lo spettacolo delle stelle cadenti. Ecco cosa fare a San Lorenzo a Napoli e dove ammirare le stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Si avvicina una delle notti più suggestive dell'anno: è quella in cui si festeggia San Lorenzo, il 10 agosto, che ogni anno regala lo spettacolo delle stelle cadenti, conosciute, appunto, anche come "lacrime di San Lorenzo". Napoli offre sicuramente molte location dalle quali è possibile ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti, al cui passaggio esprimere il desiderio rituale, come il Belvedere di San Martino; in questo 2024, inoltre, nel capoluogo campano e nei dintorni ci sono anche numerosi eventi che permetteranno di assistere al passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi. Vediamo, quindi, quali sono le location migliori dalle quali ammirare le stelle cadenti e gli eventi in programma a Napoli e dintorni per la Notte di San Lorenzo 2024.

Dove guardare le stelle cadenti a Napoli la notte di San Lorenzo

Veduta di Napoli dal Belvedere di San Martino

Come detto, Napoli offre luoghi molto suggestivi e adatti per assistere al passaggio delle stelle cadenti; ci sono, poi, anche luoghi nei dintorni del capoluogo, dai quali assistere allo spettacolo lontani dalle luci cittadine.

Belvedere di San Martino : insieme all'omonima Certosa, il Belvedere di San Martino costituisce il punto più alto di Napoli, dal quale si gode di una vista invidiabile, forse la più suggestiva, della città. Il luogo ideale, dunque, per ammirare le stelle cadenti;

: insieme all'omonima Certosa, il Belvedere di San Martino costituisce il punto più alto di Napoli, dal quale si gode di una vista invidiabile, forse la più suggestiva, della città. Il luogo ideale, dunque, per ammirare le stelle cadenti; Lungomare di Napoli : da via Caracciolo fino a via Partenope, il Lungomare di Napoli è sicuramente una location suggestiva dalla quale vedere le stelle cadenti, con il Golfo e il Vesuvio a fare da sfondo;

: da via Caracciolo fino a via Partenope, il Lungomare di Napoli è sicuramente una location suggestiva dalla quale vedere le stelle cadenti, con il Golfo e il Vesuvio a fare da sfondo; Parco Virgiliano : altro punto panoramico, sulla collina di Posillipo, il Parco Virgiliano costituisce un'altra di quelle location che offrono una vista invidiabile su Napoli, nonché sicuramente suggestiva per ammirare il passaggio delle stelle cadenti, anche lontano dalle luci della città;

: altro punto panoramico, sulla collina di Posillipo, il Parco Virgiliano costituisce un'altra di quelle location che offrono una vista invidiabile su Napoli, nonché sicuramente suggestiva per ammirare il passaggio delle stelle cadenti, anche lontano dalle luci della città; Vesuvio : dal Lungomare di Napoli, come detto, è possibile vederlo stagliarsi al di là del Golfo e fare da cornice alle stelle cadenti, ma anche il vulcano partenopeo offre un posto in prima fila per ammirare lo spettacolo di San Lorenzo, anche in questo caso lontano dalle luci della città;

: dal Lungomare di Napoli, come detto, è possibile vederlo stagliarsi al di là del Golfo e fare da cornice alle stelle cadenti, ma anche il vulcano partenopeo offre un posto in prima fila per ammirare lo spettacolo di San Lorenzo, anche in questo caso lontano dalle luci della città; La Casina Vanvitelliana a Bacoli e i laghi flegrei: non molto lontano da Napoli, a circa 30 minuti di auto, una location suggestiva per ammirare le stelle cadenti è sicuramente la Casina Vanvitelliana a Bacoli, sul Lago Fusaro; anche i numerosi laghi dei Campi Flegrei, come il Lago d'Averno, nella vicina Pozzuoli, offrono una vista suggestiva.

Gli eventi in programma a Napoli il 10 agosto 2024

Non solo luoghi pubblici a cui accedere liberamente per ammirare le stelle cadenti: la Notte di San Lorenzo, a Napoli, regala anche eventi a cui partecipare.

Tour della Valle dell'Inferno sul Vesuvio : partendo dal Rifugio Imbò, si percorre il sentiero della Valle dell'Inferno, suggestiva per la sua vegetazione e per questo conosciuta anche come Valle delle Ginestre. Si parte alle 18.30: il percorso dura circa 3 ore e mezzo; è previsto anche un aperitivo. Il costo per partecipare all'evento è di 23,90 euro per gli adulti e di 13,90 euro per i ragazzi dai 7 ai 17 anni;

: partendo dal Rifugio Imbò, si percorre il sentiero della Valle dell'Inferno, suggestiva per la sua vegetazione e per questo conosciuta anche come Valle delle Ginestre. Si parte alle 18.30: il percorso dura circa 3 ore e mezzo; è previsto anche un aperitivo. Il costo per partecipare all'evento è di 23,90 euro per gli adulti e di 13,90 euro per i ragazzi dai 7 ai 17 anni; Notte delle Stelle al Monte Faito : un'altra montagna – anche se non vulcanica – ospita un altro evento dedicato alle stelle cadenti di San Lorenzo. L'associazione AstroCampania organizza infatti l'osservazione dello sciame meteorico delle Perseidi sul Monte Faito. L'evento è gratuito: grazie ai telescopi, oltre alle stelle cadenti si potranno osservare anche Saturno e la Luna, dalle 20.45 alle 00.15;

: un'altra montagna – anche se non vulcanica – ospita un altro evento dedicato alle stelle cadenti di San Lorenzo. L'associazione AstroCampania organizza infatti l'osservazione dello sciame meteorico delle Perseidi sul Monte Faito. L'evento è gratuito: grazie ai telescopi, oltre alle stelle cadenti si potranno osservare anche Saturno e la Luna, dalle 20.45 alle 00.15; Falò di San Lorenzo al Nabilah: come ogni anno, al Nabilah Beach Club a Bacoli, c'è il falò di San Lorenzo. Musica, danza e tante altre performance artistiche scandiranno l'evento, organizzato in collaborazione con Visit Naples. L'ingresso standard al falò con un panino costa 24 euro.