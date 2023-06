“Nonna, sono nei guai: dammi 5mila euro”: truffa a un’anziana a Ischia sventata dai carabinieri Con il solito stratagemma del finto nipote, un 21enne ha tentato di truffare un’anziana donna di 81 anni, ma è stato intercettato e denunciato dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Le persone anziane, soprattutto in estate, sono sempre più soggette alle truffe da parti di malintenzionati senza scrupoli. Sull'isola di Ischia, infatti, una donna di 81 anni stava per cadere nella trappola di un truffatore che, con la tecnica purtroppo consolidata del finto nipote, ha tentato di estorcerle 5mila euro e oggetti preziosi; per fortuna, l'anziana ha deciso di telefonare al figlio, scoprendo così l'inganno e allertando i carabinieri, che hanno smascherato il truffatore, un giovane di 21 anni – già noto alle forze dell'ordine – che è stato denunciato.

L'anziana, che vive nel Comune di Serrara Fontana, ha ricevuto una telefonata dal finto nipote che, paventando non meglio precisati problemi con la Polizia Postale, le ha chiesto 5mila euro e oggetti preziosi per sanare il contenzioso: a ritirarli sarebbe passato un poliziotto in borghese. La telefonata ha però insospettito la 81enne, che ha deciso di contattare suo figlio e ha così appurato che il nipote non aveva avuto alcun problema con la Polizia Postale. La telefonata successiva della donna è stata al 112.

Il truffatore è stato denunciato. Proposto il foglio di via da Ischia

All'esterno dell'abitazione della 81enne, così, sono arrivati i carabinieri dell'Aliquota Operativa di Ischia, che si sono appostati e hanno atteso l'arrivo del truffatore, che non si è fatto attendere: il 21enne si è presentato a bordo di un taxi e, non appena ha suonato il campanello della casa dell'anziana, è stato raggiunto dai militari dell'Arma. Per lui è scattata una denuncia per tentata truffa; i carabinieri hanno anche proposto, nei suoi confronti, il foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola di Ischia.