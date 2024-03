“Non vai a Napoli perché…? E non andare, vado io”: il messaggio su TikTok diventa virale Una giovane mamma milanese smonta gli stereotipi su Napoli e i napoletani su TikTok: “Non ci andate a Napoli, che la gente come voi non la vogliono” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un lungo elenco di stereotipi su Napoli e i napoletani, quasi tutti dello stipo tipo: "Non ci vado perché…". Ma la giovane milanese, su TikTok, dopo averli elencati, spiazza tutti: "E non ci andate, ci vado io". Il video, provocatorio, è diventato rapidamente virale. Protagonista è una giovane mamma milanese innamorata del capoluogo partenopeo, che ha voluto smontare uno a uno, facendone una caricatura, gli stereotipi più diffusi in Rete.

"Non vado a Napoli, mi stanno sul c…o i Napoletani", "Non vado a Napoli, è tutta sporca e puzza", "Non vado a Napoli, prendono troppa confidenza e sono maleducati". Stereotipi che la donna ha, volutamente, parodiato mentre li ripeteva davanti alla telecamera del suo cellulare. Poi, cambiano espressione e tornando seria, ha spiazzato tutti: "E non ci andate. Ci vado io, che la amo da morire". Nel suo video ha poi elencato i motivi per i quali la donna adora il capoluogo partenopeo: "Napoli è piena di arte, di cose da vedere e da mangiare", per poi aggiungere:

Ho girato quasi tutta l'Italia, ma l'ospitalità trovata a Napoli, non l'ho trovata da nessuna parte. La sua energia, non l'ho mai trovata. La gentilezza dei napoletani che ti fanno sentire a casa, non l'ho mai trovata. Il patrimonio artistico, non l’ho mai trovato. Il mangiare? Il mangiare, non l’ho mai trovato.

La giovane ha poi concluso il suo video con: "Non ci andate a Napoli che i napoletani, gente come voi, neanche la vogliono”. E in tanti, nei commenti, le hanno dato ragione. Non solo i napoletani stessi, che potrebbero essere additati di essere di parte. Ma anche da tantissimi altri italiani provenienti da altre regioni, come veneti, emiliani, toscani e altri lombardi come lei. Non è mancato però chi ha voluto, nonostante tutto, ribadire il proprio punto di vista: "E infatti non ci vado". Commenti però isolati in un mare di altri, tutti positivi nei confronti del capoluogo partenopeo e dei suoi abitanti.