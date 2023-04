Non si fermano all’alt e fuggono contromano sull’Asse Mediano in piena notte Una fuga rocambolesca in auto, imboccando anche l’Asse Mediano contromano: ma non è bastato. In manette un 57enne di Melito, in fuga il complice.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Non si sono fermati ad un posto di blocco, ed anzi hanno provato a seminare i carabinieri, imboccando contromano l'Asse Mediano. Ma alla fine, per uno dei due, è scattato l'arresto: si tratta del passeggero dell'automobile, mentre l'altro alla guida è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è ora ricercato. A bordo della vettura, i carabinieri hanno recuperato materiale di quello tipicamente usato per i ponteggi, forse frutto di un precedente furto. Accertamenti in corso sia per ritrovare l'altro uomo sia per individuare l'eventuale cantiere edile dal quale il materiale potrebbe essere stato rubato.

Tutto è accaduto attorno alle 4 del mattino, quando i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania si sono trovati a passare su via Appia, notando una Renault Clio senza paraurti e lunotto posteriore: a quel punto, si sono avvicinati alla vettura intimando l'alt ai due a bordo, ma qui la reazione non è stata quella che si aspettavano. L'autista, infatti, ha subito accelerato e la vettura ha provato a scappare, imboccando anche l'Asse Mediano in direzione Napoli, e provando a speronare la vettura dei militari dell'Arma. Non contenti, durante l'inseguimento i due entrano nell'arteria dell'Asse Mediano Sant’Antimo-Casandrino contromano, in un ultimo disperato tentativo di scappare. Ma non ci riescono.

L'automobile ha accostato e i due hanno così provato a fuggire nelle campagne limitrofe scavalcando il guardrail. Uno dei due, però, viene raggiunto: si tratta di un 57enne di Melito di Napoli, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto ad obbligo di soggiorno nel comune di residenza: alla fine è stato dunque arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi cui era sottoposto. Si cerca il complice, mentre all'interno della vettura i carabinieri hanno recuperato e posto sotto sequestro un tubo in rame per impianti di condizionamento, due staffe di ferro e quattro pedane sempre in ferro, solitamente utilizzate per l’allestimento di ponteggi.