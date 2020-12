in foto: La mitraglietta sequestrata dalla polizia.

Non si fermano all'alt della polizia, ed anzi puntano loro le armi contro: dopo una breve fuga, uno di loro è stato catturato e la mitraglietta usata per cercare di intimorire i poliziotti sequestrata. Gli altri due, anche loro armati, sono riusciti invece a far perdere le loro tracce. Il tutto è avvenuto a Caivano, nell'hinterland napoletano, nei pressi del Parco Verde. Poche ore dopo, in pieno centro a Napoli, un altro uomo è stato trovato in giro in automobile ed in possesso di un revolver.

La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, quando tre giovani uscendo da uno stabile nei pressi del Parco Verde di Caivano hanno incrociato una pattuglia di agenti del commissariato di Afragola. I poliziotti, notando che stavano nascondendo qualcosa sotto un braccio, hanno intimato loro l'alt, ma per pronta risposta i tre hanno tentato la fuga, puntando delle armi contro di loro. Dopo una breve fuga, uno di loro è stato fermato mentre gli altri due si sono dileguato. Il giovane arrestato, 23enne casertano già noto alle forze dell'ordine, deve rispondere ora di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi da guerra e munizionamento: con sé infatti aveva una pistola mitragliatrice con 18 cartucce calibro 7,65 che poco prima aveva puntato contro i poliziotti stessi.

Un uomo armato fermato a Piazza Nazionale

Non è stato l'unico caso di persona sorpresa con un'arma da fuoco nella giornata di ieri. A piazza Nazionale, in pieno centro a Napoli, gli agenti di polizia del commissariato Poggioreale sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo che girava armato a bordo di un'automobile. Gli agenti lo hanno fermato su via Matteo Andrea Acquaviva, poco distante, scoprendo che aveva con sé un revolver con matricola abrasa e completo di cinque cartucce calibro .38: l'uomo, risultato essere un 35enne del posto, è stato arrestato con le accuse di porto abusivo e detenzione di arma clandestina, nonché di ricettazione. Mistero invece sul perché girasse armato e dove fosse diretto.