“Non riuscivo a liberarmi, in due mi hanno penetrata”: parla la ragazza trans violentata a Napoli

«Due di loro mi hanno penetrata uno ha fatto ben altro. Il ragazzo con cui ho accettato di stare, diceva: "Esci fammi arrivare dopo"; "tocca a te", come se fossi un oggetto, prima di uno, poi di un altro». Comincia così il racconto che Sara e Lorena (nomi di fantasia), consegnano a Fanpage.it poche ore dopo le violenze subite e aver denunciato tutto alle forze dell'ordine.

La vicenda, su cui ora proseguono le indagini, risalirebbe alla notte tra 11 e 12 gennaio 2024. Secondo quanto raccontato le due giovani avrebbero incontrato i ragazzi in un bar, ai Quartieri Spagnoli di Napoli, per poi invitarli nel B&B dove alloggiavano, poco distante. Una volta arrivati a casa, si legge nella denuncia che Fanpage.it ha potuto visionare, una delle due si sarebbe allontanata in bagno con un ragazzo, per un rapporto consenziente. La giovane spiega poi di essere stata molestata da una terza persona:

È da qui che parte il racconto della ragazza che invece spiega di essere stata violentata. La giovane ripercorre a fatica con Fanpage.it quei momenti:

Neanche entriamo comunque nella stanza loro subito davano per scontato che dovesse accadere qualcosa a livello sessuale tra me e loro. Ovviamente ho detto che non mi andava e non volevo e loro hanno comunque tolto i loro indumenti, strattonandomi un po’ qua, un po’ là hanno fatto un po i loro comodi.

Due di loro mi hanno penetrata uno ha fatto ben altro è stato comunque una cosa che è durata circa mezz'ora. Mi sono sentita priva di ogni diritto, di ogni potenza, mi sono sentita debole. Non riuscivo a liberarmi.

Non ce l'ho fatta con tutto che io sono una ragazza abbastanza prorompente non ce l'ha fatta. Volevo solo fare amicizia. La fiducia cala, cala volta dopo volta, mi passa anche la voglia di fare quattro chiacchiere ti passa perché dici magari posso evitare queste quattro chiacchiere. E magari evito un’altra sventura. Spero che comunque non accada mai più.