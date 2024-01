Due ragazze trans picchiate e violentate da 5 giovani nel centro di Napoli Due giovani trans napoletane sarebbero state violentate da cinque giovani nella loro abitazione. Uno di loro è stato arrestato. La Procura ha aperto inchiesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

di Nico Falco e Gaia Martignetti

Avrebbero conosciuto due giovani in un locale notturno dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli, e li avrebbero invitati a casa. Poco dopo, però, si sarebbero aggiunti altri tre ragazzi. E lì sarebbe cominciato l'inferno: le vittime, due ragazze trans napoletane, sarebbero state picchiate e violentate dal gruppo, fino a quando non sarebbero riuscite a chiamare la polizia; quattro di loro si sarebbero dileguati mentre il quinto, trattenuto, è stato arrestato.

La vicenda, ricostruita da Fanpage.it grazie a fonti qualificate, risale alla notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio 2024; nell'appartamento del centro di Napoli sono intervenuti gli agenti del commissariato San Ferdinando, che in queste ore si stanno occupando delle indagini.

Stando alla versione delle due vittime, entrambe meno di 30 anni, il primo approccio sarebbe avvenuto in un locale della zona e avrebbe riguardato soltanto i due giovani, conosciuti quella sera stessa; sarebbero stati questi ultimi ad avvisare i tre amici e a farsi raggiungere nella casa. Quello che è successo poi è al vaglio degli investigatori; con tutta probabilità il fascicolo verrà affidato alla sezione "fasce deboli" della Procura della Repubblica di Napoli, specializzata in questo tipo di reati.

Le due vittime, soccorse nella notte, sono state accompagnate al Cardarelli per le visite mediche e gli accertamenti del caso e hanno avviato il percorso, medico e psicologico, specifico per episodi di questo genere. Parallelamente sono in corso indagini per identificare gli altri quattro componenti del gruppo, che sarebbero, come quello fermato, residenti nella zona dei Quartieri Spagnoli.