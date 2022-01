Non riescono a pagare l’affitto e finiscono nelle mani degli usurai: tassi fino al 75% Prestavano denaro a tassi d’usura a persone in gravi difficoltà economiche: devono rispondere di associazione per delinquere dedita all’usura e all’estorsione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prestavano denaro a tassi d'usura a chi ne aveva bisogno per i motivi più disparati, come ad esempio chi non riusciva più a pagare l'affitto di casa. Un tasso di interesse che arrivava anche al 75%, rendendo impossibile a chi si indebitava con loro di riuscire a ripagare il debito contratto. Alla fine però i carabinieri sono riusciti a scovare le quattro usuraie che avevano messo in piedi il sistema, arrestandole con le accuse a vario titolo di associazione per delinquere dedita all'usura e all'estorsione: reati che le quattro indagate avrebbero commesso nella loro città di residenza, il comune vesuviano di Portici.

Secondo le indagini dei militari dell'Arma, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la fitta rete creata dalle quattro donne forniva denaro in quantità che oscillavano tra i 200 ed i 1.000 euro circa alle vittime: persone che si trovavano in gravi difficoltà economiche per i motivi più disparati, come ad esempio chi a causa di problemi familiari seri non riusciva neppure a pagare l'affitto, ma c'era però anche chi si indebitava nel gioco, e dunque aveva continuo bisogno di soldi. Il tasso di interesse arrivava però fino al 75%, pretendendo così anche decine di migliaia di euro. E per chi non pagava, minacce continue finché non versavano quanto richiesto. Al vaglio degli inquirenti c'è anche un libro mastro nel quale ci sarebbero le documentazioni dei prestiti e i nominativi delle vittime: documenti che sono stati recuperati nel corso delle perquisizioni in casa delle quattro donne indagate, tutte facenti parte del medesimo "sistema" di usura attivo a Portici.