Non riesce a consegnare i farmaci a casa dei pazienti per troppa neve: arrivano i carabinieri Il furgone dei farmaci a domicilio resta bloccato nella neve, intervengono carabinieri e protezione civile: accade a Bisaccia, in provincia di Avellino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I carabinieri giunti per i soccorsi

Il furgone di consegna farmaci a domicilio resta bloccato nella neve, rischiando così di lasciare un paese intero senza medicine. Per fortuna però sono intervenuti i carabinieri, che si sono attivati subito assieme alla Protezione Civile per fornire un mezzo adatto alla consegna dei farmaci agli anziani. Questa la vicenda accaduta nel pomeriggio di oggi a Bisaccia, in provincia di Avellino.

Protagonisti una pattuglia della locale stazione dei carabinieri, impegnata in un normale servizio perlustrativo e di controllo della viabilità, dopo che nella zona una fitta nevicata si sta abbattendo da ore. Mentre erano in strada, gli agenti sono stati fermati dall'autista di un furgone, che trasportava farmaci destinati ad alcuni anziani di Bisaccia, spiegando loro che non riusciva a raggiungere le abitazioni del centro storico della cittadina irpina a causa della troppa neve, e che diversi anziani sarebbero rimasti senza medicine. A quel punto, i carabinieri si sono messi in contatto con la Protezione Civile affinché i farmaci fossero trasbordati su un mezzo idoneo e finalmente consegnati agli anziani di Bisaccia che attendevano a casa, e che hanno ringraziato i militari dell'Arma per l'aiuto fornito.

I carabinieri intervenuti a Bisaccia, in Irpinia, dopo che un furgone di farmaci era rimasto intrappolato nella neve