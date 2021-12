La vicina di casa non ricambia il saluto, lui entra in casa e la picchia brutalmente nel Napoletano I carabinieri di San Gennaro Vesuviano hanno arrestato un 31enne per lesioni personali nei confronti di una donna che non l’aveva salutato.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Colpevole" di non aver ricambiato il saluto del vicino nell'androne del palazzo. Uno "sgarbo" per il vicino di casa, che è entrato nell'appartamento di una donna e l'ha tempestata di colpi anche in faccia. Per fortuna sul posto sono arrivati subito i carabinieri che sono riusciti a bloccare l'uomo, un 31enne ucraino, e ad arrestarlo. Quando i militari dell'Arma sono arrivati nell'appartamento hanno trovato la povera donna col volto completamente tumefatto. La signora è stata poi portata in ospedale dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

L'episodio è avvenuto a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione che sono intervenuti, l'uomo era entrato nell'abitazione di una sua connazionale approfittando che il portone di ingresso fosse rimasto aperto. È entrato e l'ha picchiata brutalmente. Il motivo dell'aggressione, secondo gli investigatori, sarebbe stato il mancato saluto al 31enne da parte della donna quando poco prima si erano visti nell'androne. I due, infatti, sono vicini di casa. I Carabinieri, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti presso l'abitazione e sono riusciti per fortuna a bloccare l'uomo. La donna aveva il volto completamente tumefatto ed è stata visitata dal personale medico. Ha subìto lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Il 31 enne è stato poi arrestato per lesioni personali e violazione di domicilio. Un'aggressione di inaudita violenza, senza alcun senso e avvenuta per un motivo del tutto assurdo. Un altro esempio purtroppo di violenza sulle donne.