Non paga l'autostrada infilandosi nella corsia del Telepass, l'auto aveva targhe svizzere per non essere beccata L'automobilista è stato rintracciato a Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, dagli agenti della Polizia Locale, che hanno sequestrato le targhe e la carta di circolazione della vettura.

A cura di Valerio Papadia

Autostrada gratis. Nessun errore, ma un raggiro in piena regola messo in campo da un automobilista di Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, che eludeva il pagamento del pedaggio. La tecnica utilizzata era quella che spesso viene usata in casi del genere: l'automobilista si accodava alle vetture nella corsia del Telepass e, prima che la sbarra si richiudesse, oltrepassava il casello senza corrispondere il pagamento; l'automobile, inoltre, era munita di targhe svizzere.

Pertanto, su richiesta del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, gli agenti del Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Locale di Sant'Antimo, guidati dal comandante Maggiore Raffaele Vicchiariello, in collaborazione con gli agenti della Polizia Stradale della Polizia di Stato, si sono messi sulle tracce del veicolo, che è stato rintracciato proprio in una strada all'interno del Comune di Sant'Antimo. Gli agenti, pertanto, hanno invitato il proprietario a consegnare le targhe svizzere e la carta di circolazione, che sono state poste sotto sequestro, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.