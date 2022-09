Non paga il parcheggiatore abusivo, lui lo aggredisce e gli ruba l’orologio Napoli, non paga il parcheggiatore abusivo, lui lo aggredisce e lo rapina: arrestato dalla polizia, deve rispondere di rapina e tentata estorsione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Non ha pagato il parcheggiatore abusivo, e lui per pronta risposta l'ha prima aggredito e poi rapinato dell'orologio: una vicenda surreale quella avvenuta in pieno centro storico partenopeo, su via Santa Maria di Costantinopoli a due passi da piazza Bellini, cuore della movida partenopea. L'uomo, dopo l'aggressione e la rapina, è stato catturato dagli agenti di polizia e dovrà ora rispondere di rapina e tentata estorsione, mentre l'orologio è stato restituito al legittimo proprietario, che si era rivolto alle forze dell'ordine poco dopo la vicenda, incrociando una pattuglia che si trovava in zona.

La vicenda è accaduta nella serata di ieri, lunedì 19 settembre: in due, avevano raggiunto via Santa Maria di Costantinopoli con la propria automobile, parcheggiandola in strada. Subito dopo si è avvicinato un uomo che chiedeva i soldi per lasciare l'automobile in strada. L'uomo, rimasto solo dopo che l'amico si era allontanato, si è rifiutato di pagare: a quel punto, il parcheggiatore abusivo è andato in escandescenze, aggredendolo verbalmente prima e poi strappandogli via l'orologio che aveva al polso. L'uomo poi non è scappato, ma ha chiesto 25 euro per restituirglielo, il cosiddetto "cavallo di ritorno". Ma neanche in quell'occasione la vittima si è arresa, allontanandosi e rivolgendosi ad una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale che si trovava in zona: gli agenti hanno raggiunto così il parcheggiatore abusivo, un 44enne con precedenti di polizia, che si trovava ancora nei paraggi. Dovrà rispondere di rapina e tentata estorsione, mentre l'orologio è stato restituito al proprietario.