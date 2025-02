video suggerito

Non paga il parcheggiatore abusivo a Fuorigrotta: torna dal cinema e trova danni all'auto Ancora un caso davanti al cinema Med di Fuorigrotta: uno studente universitario trova l'auto danneggiata dopo aver rifiutato di pagare l'abusivo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Francesco Emilio Borrelli

Ancora un episodio di danneggiamenti alle automobili che avvengono subito dopo il rifiuto da parte dei proprietari a pagare i parcheggiatori abusivi. E ancora una volta lo scenario è quello davanti al cinema Med di Fuorigrotta, nella periferia occidentale di Napoli, già teatro di questi episodi nei giorni scorsi. In una zona molto affollata per i tanti che la frequentano per andare al The Space Cinema, ma anche per la presenza del PalaBarbuto, del PalaPartenope e della Piscina Scandone, episodi di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti.

Vittima, in questo caso, uno studente universitario, che dopo aver rifiutato di pagare un parcheggiatore abusivo, al ritorno ha trovato la macchina danneggiata, ed ha così scritto a Francesco Emilio Borrelli. “Caro deputato, la questione parcheggiatori abusivi non si ferma mai. Ieri sera al The Space mi hanno danneggiato la macchina", scrive il giovane, "non è possibile che si sappiano i soggetti, si sappiano i posti e non ci sta un presidio fisso della polizia. Frequento l'università ad Agnano, la sede di ingegneria", ha aggiunto, "e ogni giorno ci stanno gli stessi abusivi da anni". L'appello non è rimasto inascoltato: "Servono nuove leggi per contrastare seriamente il fenomeno", ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi Sinistra, che da anni si batte per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, ormai diffuso in tutta Napoli e provincia: fenomeno che sembra non conoscere tregua.

Alcuni dei danni subiti dall'auto. Foto / Francesco Emilio Borrelli