Non paga i parcheggiatori abusivi: al ritorno trova i finestrini dell’auto sfondati

Non ha pagato i parcheggiatori abusivi, e al ritorno ha trovato i finestrini dell'automobili sfondati. Accade a Napoli, sulla salita del Policlinico, zona ospedaliera. La denuncia dell'uomo, che poi ha filmato la sua povera vettura con i danni subiiti, è stata raccolta dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. L'uomo ha ritrovato la propria auto con due finestrini spaccati, lo stereo danneggiato ma non rubato, vetro ovunque e un danno economico non indifferente.

"Non hanno neppure rubato lo stereo"

Anche se, materialmente, l'uomo spiega di non avere prove per poter dimostrare che siano stati i parcheggiatori abusivi in zona, la circostanza è quantomeno "curiosa". L'automobile è rimasta ferma per qualche giorno, dopo che aveva rifiutato di dare loro i soldi, sulla salita che porta al Policlinico. Al ritorno, la triste scoperta: "Se fosse stato un furto avrebbero rubato lo stereo, invece si sono limitati a romperlo e gettarlo sotto al seggiolino", ha spiegato nel video l'uomo che ha subito il danneggiamento della vettura.

Borrelli: "Basta, è una piaga"

"I parcheggiatori abusivi si sentono ormai padroni delle strade e chi non paga la loro ‘tassa’ deve essere punito. Questa è la mentalità criminale e violenta che noi di Europa Verde combattiamo da anni", ha detto Francesco Emilio Borrelli, che ha anche diffuso il video in Rete, "non possono esserci attenuanti o giustificazioni per chi si comporta in questo modo, queste persone sono delinquenti senza scrupoli pronti a fare danni al prossimo. Una piaga che va assolutamente estirpata dalla nostra città", ha concluso ancora il consigliere regionale del Sole che Ride.