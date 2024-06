video suggerito

Non esce di casa per un anno e mezzo, viveva in mezzo allo sporco ed era denutrita: 59enne salvata dai carabinieri L’episodio a Serre, nella provincia di Salerno: la donna, che viveva con il marito e i due figli, da un anno e mezzo si era chiusa in casa. Determinante l’intervento dei carabinieri, che l’hanno convinta ad uscire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

A causa di problemi di salute si era convinta che dovesse rimanere in casa per guarire: e così, per un anno e mezzo, non è mai uscita. La vicenda arriva da Serre, piccola cittadina nella provincia di Salerno, dove una donna di 59 anni è stata salvata dai carabinieri e convinta a uscire e a recarsi in ospedale per farsi controllare. Un avvocato che conosce la famiglia, che conosceva la situazione, si è rivolto ai carabinieri: i militari dell'Arma, insieme al personale Asl e agli assistenti sociali, si sono così recati nell'abitazione della 59enne, nella quale viveva con il marito e i due figli e, non senza difficoltà, l'hanno convinta ad aprire la porta di casa.

Ai carabinieri l'abitazione si è presentata in pessime condizioni igieniche; precarie anche le condizioni di salute della donna, che era denutrita ed è stata portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La 59enne e i suoi famigliari sono stati poi affidati ai servizi sociali. La vicenda della 59enne, che viveva nella case popolari della cittadina, era già stata oggetto di segnalazioni alle autorità competenti, dal momento che in molti, soprattutto conoscenti e vicini di casa, avevano cercato di accendere i riflettori sulla condizione della donna.