“Non era lui l’obiettivo”: parla il papà di Pasquale Nappo, 18enne ucciso a Boscoreale

Pasquale Nappo (a sinistra) e piazza Pace a Boscoreale, dove il 18enne è stato ucciso

Non si dà pace, e non riesce a trovare una spiegazione, la famiglia di Pasquale Nappo, il ragazzo di 18 anni morto questa notte a Boscoreale, nel Napoletano, colpito da un proiettile esploso da un commando in piazza Pace, nel centro della città. Secondo il padre del 18enne, si sarebbe trattato di un errore e suo figlio sarebbe stato colpito per sbaglio. "Mio figlio è sempre stato un ragazzo tranquillo. Ha sentito degli spari, si è affacciato ed è stato colpito da un proiettile vagante. Non era lui l'obiettivo. Era bravissimo" ha detto il papà di Pasquale Nappo.

Il padre del 18enne: "Ora vogliamo verità e giustizia"

Incensurato, originario di Pompei, ma residente a Scafati, in provincia di Caserta, Pasquale Nappo lavorava saltuariamente come operaio. Non sappiamo – ha dichiarato ancora il padre del ragazzo – darci una spiegazione. L'avevo sentito a mezzanotte, era a Napoli a una festa. Al ritorno si era fermato con gli amici in piazza. Era sereno. Frequentava persone tranquille. Si era diplomato da poco ma lavorava per non pesare sulla famiglia. Ora chiediamo giustizia e basta, vogliamo sapere il motivo per cui è successo questo a noi".

Sulla morte di Pasquale Nappo indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Stando a una prima ricostruzione, il 18enne si trovava in piazza Pace in compagnia di alcuni amici, quando due uomini in sella a uno scooter sono arrivati sul posto e hanno esploso colpi di pistola in direzione del gruppo: un proiettile ha colpito Pasquale Nappo sotto l'ascella. Trasportato all'ospedale di Castellammare, il 18enne è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo.

Il sindaco di Boscoreale: "Sconvolto come sindaco e come padre"

Sull'omicidio di Pasquale Nappo è intervenuto anche Pasquale Di Lauro, sindaco di Boscoreale, città nella quale si è consumato il delitto. "Questo evento mi ha sconvolto come sindaco e come padre" ha detto il primo cittadino. "Non è giusto che un ragazzo di 18 anni veda i suoi sogni arrestati da un evento bruttissimo. Siamo sconvolti. Pasquale era un ragazzo perbene".