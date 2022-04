“Non dare da mangiare ai piccioni”, giardiniere preso a bastonate da clochard all’Arenella Un giardiniere è stato aggredito a bastonate da un clochard in piazza all’Arenella, Napoli: aveva chiesto all’uomo di smettere di dare cibo ai piccioni.

Il giardiniere gli avrebbe chiesto di smetterla di dare dai mangiare ai piccioni e lui avrebbe reagito con violenza, afferrando un bastone e colpendolo alla testa. È quello che è successo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, nel quartiere Arenella, zona collinare di Napoli. Protagonisti un 58enne, che si stava occupando della pulizia della zona, e un clochard 61enne, quest'ultimo denunciato a piede libero per lesioni.

I due si trovavano in piazza Quattro Giornate, nei pressi dell'area verde. La vittima è un dipendente di una ditta che per conto della Regione Campania gestisce la manutenzione della piazza; stava pulendo quando si è imbattuta nel senzatetto, che stava distribuendo avanzi ai piccioni. Il cibo, come è naturale, stava attirando un folto numero di uccelli. L'uomo avrebbe quindi chiesto al 61enne di fermarsi, spiegando che altrimenti non sarebbe riuscito a portare avanti le operazioni di pulizia. E sarebbe bastato questo richiamo per scatenare la reazione violenta e imprevedibile. Dopo quella richiesta, infatti, e probabilmente in seguito a un battibecco nato tra i due e subito trasceso, il clochard avrebbe preso un bastone e si sarebbe scagliato contro il giardiniere, sferrando un colpo alla testa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Vomero-Arenella, che hanno identificato entrambi e hanno ricostruito quello che era appena accaduto sulla base delle testimonianze raccolte. Per il 61enne è scattata la denuncia in stato di libertà per lesioni. Il giardiniere non è rimasto ferito in modo grave; ha rifiutato il ricovero in ospedale, è stato visitato e medicato sul posto.