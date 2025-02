video suggerito

Non accetta la fine del rapporto, accoltella 4 volte il nuovo fidanzato della sua ex Ha colpito quattro volte il nuovo fidanzato della ex, colpendolo anche al polmone: la vittima è ricoverata, lui fermato per tentato omicidio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

A Torre del Greco, un 18enne ha accoltellato un 20enne perché nuovo fidanzato della sua ex compagna, poi ha cercato di far perdere le proprie tracce. Non è bastato però, perché i carabinieri lo hanno rintracciato e sottoposto a fermo per tentato omicidio. La vittima è ancora in ospedale, dove si trova ricoverata, mentre non è stata ancora trovata l'arma. Un litigio partito per futili motivi come appunto una ex fidanzata e che ha rischiato di portare alla tragedia nel popoloso paese nella provincia vesuviana di Napoli.

Una lite che è partita dai social: "Dove stai?", "Incontriamoci davanti al pub". Si tratta di un 18enne ed un 20enne, con quest'ultimo nuovo fidanzato della ragazza del primo. Il 18enne non accetta la fine della relazione, e gli dà appuntamento di fronte al locale, davanti ad altri coetanei. La lite sfocia presto in rissa, finché il 18enne non tira fuori un'arma e colpisce il 20enne quattro volte: il colpo più importante raggiunge un polmone, poi l'aggressore scappa. Il commerciante, però, nota tutto e interviene: carica il ferito in auto e lo porta al vicino ospedale Maresca di Torre del Greco, dove i medici riscontrano quattro lesioni da arma bianca, tra cui la più grave, pneumotorace a sinistra. Nel frattempo, al Pronto Soccorso arrivano anche i carabinieri.

Ricostruita la vicenda, iniziano le ricerche del 18enne: in casa non c'è, e i genitori, all'oscuro di tutto, non hanno idea di dove sia. Tutta la zona viene perlustrata, poi attorno alle 3 il giovane rientra a casa e i genitori chiamano subito i carabinieri, che ritornano nell'abitazione e lo fermano. Sequestrato lo smartphone e portato in caserma il giovane, si cerca l'arma finora ancora non rinvenuta. Per il 18enne il fermo è per tentato omicidio, mentre il 20enne è ancora ricoverato.