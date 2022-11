“Non abbiamo insulina”, i carabinieri vanno a comprarla e salvano la vita di un 25enne Colpito da una grave crisi insulinica provocata dal diabete: la guardia medica non ha farmaci, i carabinieri vanno in un’altra città a comprarli, salvandolo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un giovane di 25 anni, svenuto a causa di una grave crisi insulinica causata dal diabete di cui soffre, è stato salvato dai carabinieri che sono andati a comprare il farmaco d'urgenza nella città più vicina. Una tragedia evitata, dunque, visto che il giovane aveva già perso i sensi mentre si trovava nell'ambulatorio della guardia medica in cerca di aiuto. Provvidenziale l'intervento dei militari dell'Arma di Acerno, che dunque hanno evitato peggiori conseguenze correndo fino a Montella per comprare il farmaco necessario a salvargli la vita.

Il 25enne in crisi insulinica

Tutto è accaduto ad Acerno, in provincia di Salerno, nel pomeriggio di ieri martedì 1° novembre. Qui, un 25enne del posto che soffre di diabete, è andato in grave crisi insulinica, e si è presentato alla guardia medica chiedendo aiuto. Ma mentre i sanitari scoprivano di non avere i farmaci necessari a curare il ragazzo, questi ha perso i sensi a causa del peggioramento delle sue condizioni. Immediatamente, dalla guardia medica sono stati allertati i carabinieri della locale stazione di Acerno, che sono giunti sul posto.

Niente medicinali in guardia medica: ci pensano i carabinieri

I militari dell'Arma a quel punto sono corsi immediatamente nel comune più vicino: quello di Montella, in provincia di Avellino ma distante soltanto 16 chilometri da Acerno. Qui, i carabinieri sono andati in farmacia a comprare i medicinali necessari, riportandoli così in città e permettendo ai medici di salvare la vita del 25enne che, dopo lo spavento iniziale, si è lentamente ripreso e non ha riportato gravi conseguenze per l'accaduto.