Una parola di troppo, un apprezzamento partito da un tavolo e indirizzato a una ragazza che era a qualche metro con un'altra comitiva, e gli animi si sono subito scaldati. Dalle parole, ai fatti: è scoppiata una rissa e la serata si è conclusa con l'intervento dei carabinieri e sette giovani denunciati per rissa. È successo in una pizzeria di Piazzolla di Nola, frazione di Nola, in provincia di Napoli.

Le due comitive, una quindicina di persone in tutto, si trovavano in un locale di via Castellammare, erano sedute a due tavoli poco distanti. Il commento, stando a quanto ricostruito successivamente, sarebbe partito durante la cena, non è chiaro se fosse stato rivolto alla ragazza o semplicemente profferito ad alta voce. Un complimento, o più probabilmente un apprezzamento volgare o comunque ritenuto offensivo, che ha scatenato la risposta dei ragazzi della seconda comitiva e da qui il battibecco tra i due gruppi. La situazione è velocemente degenerata e i giovani si sono affrontati in una rissa.

La situazione è tornata sotto controllo solo con l'arrivo dei carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola, nel frattempo chiamati da alcuni testimoni. Sette ragazzi sono stati identificati e denunciati: si tratta di giovani tra i 19 e i 21 anni, tutti incensurati, residenti nel Vesuviano; proseguono le indagini per rintracciare anche gli altri coinvolti. Dopo il litigio i ragazzi sono andati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Castellammare per farsi visitare; il più grave è un 21enne di Torre Annunziata, che ha riportato un trauma cranico e l'infrazione delle ossa nasali, e a cui sono stati prescritti 15 giorni di riposo.