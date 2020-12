Allo scoccare del 2021, il 1° gennaio prossimo, l'ipermercato Auchan che si trova all'interno del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, nella provincia di Napoli, chiuderà i battenti dopo 13 anni. I dipendenti, in un video pubblicato sui social network, hanno voluto salutare tutti i clienti che, in questi 13 anni, hanno fatto visita all'ipermercato, ringraziandoli per tutto il tempo trascorso insieme a loro. Il video mostra una delle dipendenti fare i ringraziamenti all'interfono solitamente utilizzato negli ipermercati per le comunicazioni. Le immagini si chiudono, simbolicamente, con la saracinesca dell'ipermercato si chiude, una delle ultime volte prima che resti abbassata per sempre.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che pubblicando il video in questione ha commentato: "Il 30 dicembre 2020, alle ore 14, chiude dopo 13 anni di attività l’Auchan di Nola del centro commerciale Vulcano Buono. Una delle dipendenti, nonostante la difficile situazione, lancia un messaggio ringraziando l'azienda e la clientela". Il consigliere Borrelli, nel suo post pubblicato sui social network, ha riportato anche le parole della sorella della dipendente che si vede nel video, grazie alla quale ha poi diffuso le immagini su Facebook: "Le giro un video realizzato da mia sorella dipendente da oltre 13 anni di Auchan Nola, che oggi chiude, lasciando dietro di se una scia di disoccupazione e crisi familiare di dimensioni catastrofiche! Sono stati lasciati soli da anni". Ancora molte famiglie si trovano, dunque, a fare i conti con la perdita del lavoro, nel corso delle festività natalizie e nel corso della crisi economica derivata dalla pandemia di Coronavirus.