Oggi si abbatte la casa di Marotta, l’attore di Ciribiribi Kodak: proteste e strade bloccate Presidio sotto casa dell’attore Davide Marotta: l’abbattimento del palazzo per presunti abusi edilizi era previsto per le 6 di questa mattina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

https://youmedia.it/video/aa/Y3NWuuSwymkCBqI9

"No alle ruspe", "Giù le mani dalle case": cittadini in presidio questa mattina davanti la casa dell'attore Davide Marotta, noto soprattutto per la storica pubblicità in cui recitava "Ciribiribì Kodak", al punto che questa è diventata il suo nomignolo negli anni a seguire. L'attore non intende mollare e minaccia di non volere andare via: strade bloccate dal presidio, con l'attore in prima linea per fermare le ruspe. Si cerca il dialogo ma la situazione rischia di diventare incandescente.

Questa mattina alle 6 era infatti previsto l'abbattimento dell'abitazione dove Marotta vive con il fratello e la madre 88enne, in via Cupa Principe a Poggioreale, nella zona centrale di Napoli, ma per ora sono in corso "trattative" e non è escluso che il tutto possa slittare. Si tratta di un ex rudere risalente all'Ottocento, che secondo la Procura della Repubblica va demolito perché ci sarebbero degli abusi edilizi. Marotta ha spiegato in questi giorni di avere un forte legame affettivo con quella casa, dove la sua famiglia vive da tre generazioni, ed ha chiesto così che venga "risparmiata".

Stamattina, in tanti si sono radunati all'esterno del palazzo per chiedere di fermare la demolizione: "No alle ruspe" e "Giù le mani dalle case" gli slogan più gettonati, per un argomento che da sempre tocca le corde di moltissimi cittadini, soprattutto nelle periferie di Napoli e nel suo immediato hinterland. In tanti già dalle scorse ore avevano portato la propria solidarietà e vicinanza allo storico attore napoletano, la cui vicenda è iniziata anni fa.

Davide Marotta infatti aveva vinto già nel lontano 2017 un ricorso al Tar della Campania contro il diniego del Comune di Napoli al condono, che venne così sospeso. Il procedimento di abbattimento è invece proseguito in Procura, fino ad arrivare alla notifica di abbattimento, che sarebbe dovuto avvenire questa mattina alle 6 ma per ora "sospeso".