"No al modello Caivano", manifestazione a Napoli in piazza contro il ddl sicurezza A Napoli manifestazione contro il decreto sicurezza, che arriverà in aula agli inizi di marzo. Alla manifestazione diverse sigle sindacali e associazioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attivisti in piazza in diverse città d'Italia contro il decreto Sicurezza promosso dal Governo Meloni e che sarà portato in aula a Montecitorio nelle prossime settimane. A Napoli circa tremila le persone scese in piazza per dire no al decreto: presenti associazioni e sindacati, con bandiere e striscioni: tra le sigle presenti, Cgil, Fiom, Cobas, Rifondazione Comunista, Giovani comunisti, Carc, Sinistra anticapitalista, Possibile, Mediterranea, Disoccupati Cantiere 167 Scampia, Comunità parchi pubblici.

Tra gli slogan e gli striscioni più diffusi, diversi cori contro il governo Meloni. "No al modello Caivano", "Nessuna sicurezza da chi semina la guerra", "La repressione non passerà". Presenti anche diverse bandiere palestinesi. Il corteo si è svoto da Piazza Garibaldi fino a piazza del Plebiscito. Nel corso della manifestazione è arrivato anche Nicola Fratoianni, a Napoli per l’assemblea degli eletti di Alleanza Verdi-Sinistra in corso alla Stazione Marittina. Il decreto sicurezza arriverà in Parlamento agli inizi di marzo.