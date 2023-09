Nipote chiude in casa la nonna per mesi e la picchia per la sua pensione: l’anziana scappa e chiede aiuto Accade a Caserta, dove i carabinieri hanno denunciato la nipote dell’anziana, una donna di 41 anni, che è accusata di maltrattamenti in famiglia.

A cura di Valerio Papadia

Per intere settimane ha segregato la nonna in casa, maltrattandola e picchiandola continuamente: a Caserta, una donna di 42 anni è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della nonna, un'anziana di 86 anni. Soltanto nella mattinata di oggi, lunedì 4 settembre, dopo mesi di vessazioni, l'86enne è riuscita a scappare, approfittando di un momento di assenza della nipote: l'anziana si è rifugiata nella casa di una vicina e, da lì, ha allertato il 112.

La nipote maltrattava la nonna per rubarle i soldi della pensione

I militari dell'Arma, giunti sul posto, sono stati accolti dall'anziana donna che, provata, ha raccontato loro il suo calvario. Da molte settimana, la nipote l'aveva segregata in casa, al fine di evitare che avesse contatti con il mondo esterno, e si era appropriata della sua carta Postamat e, dunque, dei soldi della pensione.

Il racconto della 86enne e le sue condizioni precarie di salute, nonché la denuncia sporta dall'anziana, hanno consentito ai carabinieri di rintracciare la nipote, la quale è stata deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi.